Paraguay expulsa a Bermúdez Requena y lo entrega a México
El presunto líder de 'La Barredora' fue trasladado inmediatamente al CEFERESO 1
"Gracias al trabajo coordinado... con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán "N" a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra", informó este miércoles Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal.
El entregado, es el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora', quien luego de ser expulsado de Paraguay, fue trasladado inmediatamente a México.
"Agradecemos la firme colaboración y apoyo de @PresidenciaPy, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona, por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país", explicó.
También informó que el referido será ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico en México.
