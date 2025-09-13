Paraguay descarta extradición inmediata de Bermúdez a México

La Fiscalía de Paraguay descartó una extradición inmediata a México del exjefe policiaco tabasqueño, Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", quien está bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), luego de ser detenido en ese país sudamericano.

En entrevista para el diario local ABC, Manuel Doldán, fiscal de Asunto Internacionales, informó que en las próximas horas un juez especializado en crimen organizado convocará a una audiencia, con miras a definir el proceso de extradición de Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal "La Barredora", acusado en nuestro país de los delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés.

Según lo declarado por Doldán, la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, se dio en el marco de una solicitud de extradición realizada por México mediante la vía diplomática.

El fiscal dijo al rotativo paraguayo que a partir de la primera audiencia se definirá si el exjefe policiaco del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se allana a la extradición en un trámite simple o la combate, por medio de su defensa.

Sin embargo, aseguró que no ve un proceso inmediato, por lo menos desde el sistema judicial de ese país. "En la primera audiencia del proceso vamos a saber cuál es el planteamiento de la defensa o si se somete a un trámite de simple extradición, que lógicamente, acortará los trámites judiciales, pero no se prevé una entrada inmediata, por lo menos desde el sistema judicial", dijo el fiscal al diario ABC.

Además, señaló que Bermúdez Requena tiene 72 años de edad, lo que podría ser un problema procesal, por lo que están viendo cómo sortear esto, ya que las medidas cautelares en una persona adulta mayor sin complejas y de difícil concreción.