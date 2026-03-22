Paredes desmiente supuesta candidatura presidencial del PRI para 2030

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La exgobernadora de Tlaxcala y exsenadora,

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que tenga intenciones de serdel PRI rumbo a las elecciones de 2030, después de que se difundieran publicaciones apócrifas con su nombre que afirmaban esto.Laadvirtió, vía, que ha circulado un mensaje con una cuenta a su nombre, en donde supuestamente hace públicas sus intenciones de buscar la titularidad del Ejecutivo Federal."La única cuenta que tengo y manejo en X es esta (), desde la que aclaro que lo ahí mencionado es", agregó."Me tenían prohibido decir esto, pero lo voy a decir: voy a serpara el 2030, para luchar por la; espero que me apoyen, pueblo de México", se lee en el, desde un perfil que suplanta la identidad de Paredes Rangel.Beatriz Paredes, quien se ha mantenido, participó el pasado 5 de marzo de 2026 en unconen San Lázaro, titulado "Conversatorio de Presidentas de la Cámara de Diputados".Allí, explicó que no extraña su estancia en el Congreso de la Unión y que decidió pausar su carrera legislativa porque vaticinó una "baja calidad" en el debate."Yo decidí, de manera voluntaria, hacer un alto en el camino, porque me temía uncon un debate de muy baja calidad, y a mí no me gusta el. Para ser partícipe en una estrategia de, mejor me meto al Vodevil o al negocio del humorismo político", dijo al ser entrevistada por medios de comunicación.A lo largo de su trayectoria, Paredes se ha desempeñado comode la Cámara de Diputados, senadora,en Cuba, presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los pueblos indígenas yen Brasil, entre otros cargos.