Joven sobrevive tras lanzarse de distribuidor en Hermosillo

HERMOSILLO

, Son., marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Unade milagro al arrojarse de lo alto de un

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dey caer sobre la caja de un tráiler.Elementos de lay Estatal atendieron unque alertaba sobre unacon intenciones de lanzarse desde lo alto de la estructura vial.Según los informes oficiales, los, a bordo de la, establecieron un diálogo crítico con la joven.A pesar de los esfuerzos de persuasión, la mujer terminó por caer, impactando contra la parte superior de la caja de un tráiler lo que amortiguó el golpe y evitó un desenlace fatal.Previamente, elque pasaba por el lugar en elacomodó la caja de la unidad para evitar una tragedia.Paramédicos de la Cruz Roja y elbrindaron losde inmediato.Se reportó que la joven presentaba una fuerte, pero fue estabilizada y puesta a salvo bajoy psicológico.Punto críticoEste suceso ocurre apenasde unen la. El pasado martes 17 de marzo, un hombre de aproximadamente 40 añostras arrojarse del mismoEl sujeto descendió de su, en el que viajaba acompañado de su hija, paraEl incidente provocó elde lay una intensa movilización de servicios periciales.han provocadoen los