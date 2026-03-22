Joven sobrevive tras lanzarse de distribuidor en Hermosillo
El impacto fue amortiguado por la caja de un tráiler, evitando un desenlace fatal en Hermosillo.
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HERMOSILLO, Son., marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Una joven se salva de milagro al arrojarse de lo alto de un
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distribuidor vial de Hermosillo y caer sobre la caja de un tráiler.
Elementos de la Policía Municipal y Estatal atendieron un reporte de emergencia que alertaba sobre una mujer de 24 años con intenciones de lanzarse desde lo alto de la estructura vial.
Según los informes oficiales, los agentes Costilla García y Siqueiros Román, a bordo de la unidad E-250, establecieron un diálogo crítico con la joven.
A pesar de los esfuerzos de persuasión, la mujer terminó por caer, impactando contra la parte superior de la caja de un tráiler lo que amortiguó el golpe y evitó un desenlace fatal.
Previamente, el conductor del tráiler que pasaba por el lugar en el momento de tensión acomodó la caja de la unidad para evitar una tragedia.
Paramédicos de la Cruz Roja y el cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios de inmediato.
Se reportó que la joven presentaba una fuerte crisis nerviosa, pero fue estabilizada y puesta a salvo bajo resguardo médico y psicológico.
Punto crítico
Este suceso ocurre apenas días después de un evento trágico en la misma ubicación. El pasado martes 17 de marzo, un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida tras arrojarse del mismo distribuidor.
El sujeto descendió de su vehículo particular, en el que viajaba acompañado de su hija, para lanzarse al vacío.
El incidente provocó el cierre total de la circulación y una intensa movilización de servicios periciales.
Ambos hechos han provocado consternación en los hermosillenses.
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