Detienen a jóvenes por contaminar río en Aguascalientes
Dos jóvenes fueron sorprendidos vertiendo aceite en el río San Pedro, en Jesús María, Aguascalientes.
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AGUASCALIENTES, Ags., marzo 22 (EL UNIVERSAL).-Dos jóvenes que presuntamente derramaban aceite en el Río San Pedro
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fueron sorprendidos por elementos de la Policía Estatal en la comunidad Los Vázquez, del municipio de Jesús María, Aguascalientes.
Los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en la calle del Arroyo Las Culebras, en la parte posterior del fraccionamiento Ruiseñores, en donde se percataron de la presencia de dos individuos que vertían al cauce el líquido de un tambo metálico color rojo con capacidad de 200 litros.
Al aproximarse, los agentes observaron que ambos civiles depositaban una sustancia aceitosa en la orilla del río, que por la temporada de estiaje se encuentra sin corriente de agua.
Los implicados, que dijeron responder a los nombres de Jesús "N", de 25 años de edad y Fernando "N", de 30 años de edad, fueron asegurados por la probable comisión del delito contra el ambiente y la gestión ambiental.
A unos metros de distancia se localizó otro tambo de 200 litros con restos de aceite color negro en la caja de una camioneta GMC verde, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, en la caja del vehículo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los dos detenidos, ambos tambos y la camioneta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, Delegación Aguascalientes.
-----Encuentran osamenta en registro subterráneo en Aguascalientes
En otra intervención policial, se localizó una osamenta en un registro subterráneo del Boulevard San Marcos, de la ciudad de Aguascalientes, que de acuerdo con información preliminar podría pertenecer a una persona del sexo masculino que es buscado por su familia.
Ese registro subterráneo con frecuencia era utilizado como refugio por una persona, señaló la SSP.
En el lugar se localizaron diversos objetos de uso personal.
Los restos humanos fueron levantados por la Fiscalía General del Estado para la realización de los peritajes científicos pertinentes para su identificación.
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