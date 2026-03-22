Detienen a jóvenes por contaminar río en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags., marzo 22 (EL UNIVERSAL).-

que presuntamente derramaban aceite en el

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fueron sorprendidos por elementos de laen la, del, Aguascalientes.Los oficiales realizabanen la calle del, en la parte posterior del, en donde se percataron de la presencia de dos individuos que vertían al cauce el líquido de un tambo metálico color rojo con capacidad de 200 litros.Al aproximarse, los agentes observaron que ambos civiles depositaban unaen la, que por lase encuentra sin corriente de agua.Los implicados, que dijeron responder a los nombres de, de 25 años de edad y, de 30 años de edad, fueron asegurados por la probable comisión dely la gestión ambiental.A unos metros de distancia se localizó otrocon restos deen la caja de una, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, en la caja del vehículo.Ladel Estado informó que los dos detenidos, ambos tambos y la camioneta fueron puestos a disposición de la-----Encuentranenen AguascalientesEn otra intervención policial, se localizó unaen undel, de la ciudad de Aguascalientes, que de acuerdo con información preliminar podría pertenecer a unadel sexo masculino que es buscado por su familia.Esecon frecuencia era utilizado comopor una, señaló laEn el lugar se localizaron diversosLosfueron levantados por lapara la realización de lospertinentes para su identificación.