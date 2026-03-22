Con exhorto a Profeco, diputados buscan "blindar" economía familiar

IUDAD DE

, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- En la antesala de celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la

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de todos los grupos parlamentarios, con 27 votos a favor, un punto de acuerdo impulsado por la diputadapara vigilar la competencia justa y proteger el bolsillo de los usuarios frente a un evento que pondrá anuevamente en el centro del escenario deportivo global.La iniciativa, presentada por la también integrante del Grupo Parlamentario de Morena, solicita a la) el diseño e implementación de unade vigilancia preventiva para evitarque ya alcanzan hasta el mil por ciento en el sector hotelero.Rivera Vivanco advirtió quese encamina a un evento sin precedentes al ser elen albergar, considerando las tres varoniles y la femenil de 1971. Ante esta magnitud, señaló que es imperativo garantizar que la fiesta del futbol no se vea empañada por prácticas comerciales desleales.El punto de acuerdo busca salvaguardar los, tanto nacionales como extranjeros, asegurando que el acceso a hospedaje, restaurantes y centros de esparcimiento se mantenga bajo"La urgencia de esta medida responde a datos detectados en las ciudades sede como Ciudad de, donde las tarifas de hospedaje ya registrande entre el 200 por ciento y más del mil por ciento", indicó.La morenista subrayó que este riesgo deno se limita al sector hotelero, sino que amenaza con extenderse al, alimentos ygenerales, afectando la economía de las familias y la imagen del país ante los visitantes internacionales.Durante su intervención en la Comisión, la diputada reconoció que, si bien la mayoría de losestán sumados al espíritu de la justa mundialista, "es necesario contar conestrictos para aquellos que busquen obtener provechos desventajosos ante la".Destacó que el Gobierno de, ya inició con lapara sumar a todos los sectores a esta celebración, por lo que resulta pertinente que larefuerce y difunda con claridad sus planes de supervisión.