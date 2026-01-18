logo pulso
Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo

La Fiscalía General De La República detiene a pareja señalada como principales distribuidores de droga en Yucatán.

Por El Universal

Enero 18, 2026 03:10 p.m.
MÉRIDA, Yuc., enero 18 (EL UNIVERSAL).- Por presunto narcomenudeo, una pareja de esposos fue detenida en este municipio y a la cual se le decomisó cocaína, marihuana, y metanfetamina (cristal).

Los "mininarcos" fueron identificados como Luis David (a) "El Pelonchas y su esposa Carolina (a) "La Chuy" y son señalados como los principales distribuidores de droga de Cuzamá, Homún, Acanceh, Huhí y pueblos cercanos.

Durante un operativo en una casa que servía como bodega de drogas, agentes de la Fiscalía General De La República (FGR) con el apoyo de binomios caninos aseguraron más de mil dosis de estupefacientes.

En el lugar se aseguró un total de dos kilos de marihuana, medio kilo de cristal y 50 gramos de cocaína, un arma de fuego larga, 150 cartuchos útiles para arma de fuego de diversos calibres, todos de uso exclusivo del ejército, fuerzas armadas y fuerza aérea.

Dentro del inmueble también se aseguraron miles de bolsas dosificadoras tipo Ziploc, básculas grameras, teléfonos celulares, dinero producto de la venta de drogas y documentación de contabilidad de la venta y distribución de la droga.

La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para las diligencias y el deslinde de responsabilidades.

