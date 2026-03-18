Pemex anuncia creación de la "Comisión Consultiva del Petróleo"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-

, director general de Pemex, anunció la

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de la "" orientada alde las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria con la finalidad expresar, y que serápor elAl participar en lapor elde la expropiación petrolera que encabeza la presidentaen Pueblo Viejo, Veracruz, el titular de Pemex indicó que este nombramiento ales en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y"Con la anuencia de ladotaremos a la Dirección General de Petróleos Mexicanos de unaorientada alde las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos con la finalidad expresarque apoyen en la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex."Dichaserápor elen reconocimiento experiencia, trayectoria, liderazgo y", dijo entre aplausos.La presidentainformó que el-presente en el acto -este cargo al frente de lay destacó que el excandidato presidencial ha luchado toda su vida por lay por la democracia en México."Me da mucho gusto que esté con nosotros el ingenieropor muchas razones: la primera, 18 de marzo no solo hijo del general (Lázaro Cárdenas), sino que toda su vida se ha dedicado a luchar por la. Segundo, porque nos enseñó allá porque lase construye con el pueblo de México.debería de haber sido el Presidente de la República en, pero esenos arrebató esa posibilidad, como nos la arrebataron también en el 2006 es con el"Gracias ingenieropor su lucha por su historia por lo que significa para el país, y además por haber aceptado ser parte de esteque nos ayude a tomar decisiones sobre lade México y Petróleos Mexicanos", expresó.