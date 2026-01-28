logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pemex asegura 342 mil litros de combustible tras denuncias ciudadanas

Pemex localiza tomas clandestinas y asegura combustible en distintas regiones

Por El Universal

Enero 28, 2026 08:53 p.m.
A
Pemex asegura 342 mil litros de combustible tras denuncias ciudadanas

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- El robo de combustible se mantuvo como un problema activo en el país durante 2025. Ante ello, Pemex informó que a partir de denuncias ciudadanas anónimas, recibió mil 148 reportes por ilícitos relacionados, lo que permitió asegurar 342 mil 518 litros de combustible.

Asimismo, con eso se han recuperado 4 mil 891 litros faltantes, y localizar 221 tomas clandestinas en distintas regiones del país.

A través del Centro Coordinador de Denuncias (CECO), Pemex atendió reportes que permitieron además recuperar cuatro mil 891 litros faltantes, asegurar 29 predios, detectar 49 fugas, derrames e incendios, así como localizar 10 excavaciones ilegales, ocho invasiones al derecho de vía, cinco túneles y tres depósitos clandestinos de combustible.

Los reportes fueron canalizados a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), para su atención legal y a la Gerencia de Seguridad de la Información, que dio seguimiento ante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT-MX), de la Guardia Nacional, relató la compañía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional puso a consideración el uso de herramientas de Inteligencia Artificial de la Plataforma META, orientadas a prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca y el logotipo de Pemex, reforzando así la protección de la información y de las personas usuarias, añadió la firma.

Como parte de las acciones preventivas, Pemex impulsó campañas de difusión sobre la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, distribuyendo miles de trípticos informativos en carreteras federales, derechos de vía y zonas con alta incidencia delictiva, además de impartir pláticas informativas a su personal y participar en eventos de acercamiento con la sociedad.

La empresa reiteró el llamado a la población a denunciar de forma segura y anónima cualquier actividad ilícita relacionada con hidrocarburos, a través del teléfono 800 228 9660 o el correo vigilante@pemex.com, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pemex asegura 342 mil litros de combustible tras denuncias ciudadanas
Pemex asegura 342 mil litros de combustible tras denuncias ciudadanas

Pemex asegura 342 mil litros de combustible tras denuncias ciudadanas

SLP

El Universal

Pemex localiza tomas clandestinas y asegura combustible en distintas regiones

Morena congela la Ley Trasciende que promueve la eutanasia en México
Morena congela la Ley Trasciende que promueve la eutanasia en México

Morena congela la Ley Trasciende que promueve la eutanasia en México

SLP

El Universal

La activista Samara Martínez espera ver cristalizada la Ley Trasciende en México a pesar de los obstáculos.

Delfín de tres metros encalla en playas de Veracruz
Delfín de tres metros encalla en playas de Veracruz

Delfín de tres metros encalla en playas de Veracruz

SLP

El Universal

El delfín, de casi tres metros de largo, fue encontrado sin vida en la zona de Nautla. Fundación Yépez informó sobre el suceso.

Avalan pensión compensatoria para concubinos tras muerte de pareja
Avalan pensión compensatoria para concubinos tras muerte de pareja

Avalan pensión compensatoria para concubinos tras muerte de pareja

SLP

El Universal

Decisión de la Suprema Corte busca evitar desventaja económica en familias de concubinato.