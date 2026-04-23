Pemex perfila transformación integral

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- La recién creada

trabajará en la elaboración de un programa de desarrollo de largo plazo que definirá el rumbo de la industria petrolera y energética en México, informó

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, presidente honorario de este órgano.Durante lade trabajo, Cárdenas Solórzano destacó que Petróleos Mexicanos () continúa siendo un pilar en ladel país, así como un elemento clave para el aprovechamiento de los recursos naturales y el impulso al desarrollo económico.Según un boletín de, el ingeniero subrayó que uno de los ejes centrales del plan será definir la transformación de, con elde que evolucione de una empresa petrolera tradicional a una entidad energética más amplia, capaz de enfrentar los retos delEn este contexto, también se planteó la necesidad de atender temas prioritarios como la, eldel coque y lade gas, especialmente en operaciones marinas.Lafue instalada el pasado 16 de abril, tras unel 18 de marzo por el director general deEste órgano tiene comofortalecer el análisis estratégico y técnico en torno a laIntegrada por especialistas de los ámbitos energético, académico y jurídico, la comisión sesionará al menos tres veces al año, además de realizar reuniones adicionales para generar propuestas que contribuyan a laen el sector.