Pemex reconoce no aprovechar gas natural pese a reservas abundantes

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).-

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, admitió que aunque se tienen abundantes, "" ante un ""."Tenemos abundantes. Y estamos en unque estamos en la posibilidad de aprovecharlos, dado el importante consumo que tenemos en el país", dijo al exponer que se cuentan con dos tipos de yacimientos; los convencionales y no convencionales.En lade la presidentade este miércoles 8 de abril en, elapuntó que históricamente, México es un productor de petróleo y no de gas, además de ser reconocido por "su potencial petrolero".Aseguró que en cuanto al, "estamos sacando provecho en lo que tenemos", además que queda bastante: "Y estamos, igual que las".En el Salón Tesorería, Rodríguez Padilla declaró que se busca acabar el sexenio con unade Pemex endeApuntó que para aprovechar sustentablemente las, existen muchosen torno aly uso eficiente del agua.-----destaca integración deAnte el análisis de la explotación del gas no convencional, y como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, eldestacó la integración de un comité de científicos y especialistas en, geología y medio ambiente que dará sus opiniones en dos meses., apuntó que eles fundamental para la generación de energía eléctrica como para el desarrollo de las industrias."Vamos a seguir necesitando consumiren los próximos años. Es necesario producir más, consideramos que es necesarionacional de este gas, dely reducir la dependencia que tenemos de nuestras importaciones", dijo.