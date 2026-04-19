Pensión Bienestar mayo 2026; ¿cómo recibir el calendario de pagos?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- A dos semanas de que inicie

, mes en el que se realizan los depósitos de la Pensión para los Adultos Mayores, Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años), Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras, surge la necesidad de consultar el calendario de pagos de forma oportuna.

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Eldispone depara garantizar que la información llegue a los derechohabientes de manera directa.Guía para activar elde "Para recibir el calendario de pagos y cualquier otra actualización valiosa en el dispositivo móvil, los interesados deben seguir un procedimiento simplificado dentro de la aplicación. Este método asegura la recepción de datos verificados sin intermediarios.: En la aplicación, el usuario localiza la sección de "" (ubicada en la parte inferior o superior dependiendo deldel celular).: En la, se escribe el nombre "".: Se selecciona el canal que cuenta con la) junto al nombre.: Se presiona el botón "Seguir" y se activa el ícono de la campana para recibirEn este, los usuarios mantienen un rol de receptores de información, lo que permite visualizar el calendario meticulosamente ordenado por la letra inicial del primer apellido, fechas de nuevos registros yProyecciones y fechas tentativas para el operativo deHasta el momento, la titular de la dependencia,, no ha emitido el. Sin embargo, según el patrón habitual de dispersión, los pagos arrancan durante los primeros días hábiles del mes. Es importante considerar que el 1 de) es un día de descanso obligatorio, por lo que no se realizan depósitos ni actividades en elDe acuerdo con estimaciones basadas en ejercicios previos, el esquema de pagos se distribuye de la siguiente manera: lasinician entre el 4 y 5 de; la letra C ocupa los días 6 y 7; seguidas por las letras D, E y F el día 8. La dispersión continúa de forma escalonada hasta finalizar el 28 decon las letras W, X, Y y Z.