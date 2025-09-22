Retrasan comisión que auditará la Feria de Villa de Pozos

A cinco meses de que se solicitara ante el concejo municipal la creación de la Comisión Especial para la organización, seguimiento y evaluación de la Feria Regional de Villa de Pozos (Ferepo), no se registran avances en su implementación, pese a que la feria se realizará del 25 de septiembre al 5 de octubre.

El regidor Dante Alan Carreón, proponente de la iniciativa, señaló que la comisión sí fue aprobada por el concejo y contó con el respaldo de sus compañeras y compañeros regidores, pero que "nuevamente el ejecutivo es el que no entienden de buen gobierno, no entiende de la ley, no entiende de responsabilidades y pues ahí quedó en letra muerta a pesar de que el consejo aprobó esta comisión especial."

Carreón detalló que la comisión proponía también la participación ciudadana en la organización de la feria. De los 12 concejales que integran el concejo, ocho apoyaron la propuesta: Gaspar Méndez, Julie Carrillo, Guadalupe Hernández, María Luisa Zavala, Víctor Nájera, Ricardo Gutiérrez, Nadia Ochoa y Dante Alan Carreón, además de la síndico Liliana Méndez Fajardo.

Sobre las razones por las que la iniciativa no avanzó, Carreón responsabilizó a la presidenta concejal Teresa Rivera y al secretario general René Oyarvide, señalando que "son quienes pues tienen que ejecutar lo que el consejo les dice, pero ellos creen que se mandan solos."

Finalmente, señaló que resulta contradictorio que, a pesar de declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para integrar a todo el colegiado en las decisiones municipales, la concejal presidenta no siga dichas indicaciones. Reiteró que esta situación "es de llamar la atención", ya que no sería la primera ocasión en la que el concejo queda fuera de la toma de decisiones.