CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Este lunes

comienza el

a lade las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.La titular de la Secretaría del Bienestar,, informó que se instalarán más dedeque estarán abiertos dede 10:00 a 16:00 horas.Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:(Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)(Impresión reciente)Acta de nacimiento (Legible)(No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)Teléfono de contacto (celular y de casa)----¿Quiénes se registran hoy a la Pensión del Bienestar?La Secretaría del Bienestar informó que este primer día dedeberán asistir las personas cuyaseaIgualmente, los últimos dos días de la convocatoria se abrirá la oportunidad depara todas lasLa dependencia recordó que, en caso de no poder asistir a un módulo, por cualquier motivo, se puede solicitar unaa través de la