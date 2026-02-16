logo pulso
Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran este 16 de febrero?

Más de 2 mil 500 módulos estarán disponibles de lunes a domingo para registrar a beneficiarios de la Pensión del Bienestar.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 01:01 p.m.
Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran este 16 de febrero?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Este lunes

16 de febrero
comienza el registro

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.
La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se instalarán más de 2 mil 500 módulos de registro que estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.
Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:
Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
CURP (Impresión reciente)
Acta de nacimiento (Legible)
Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
Teléfono de contacto (celular y de casa)
----¿Quiénes se registran hoy a la Pensión del Bienestar?
La Secretaría del Bienestar informó que este primer día de registro deberán asistir las personas cuya inicial del primer apellido sea A, B y C.
Igualmente, los últimos dos días de la convocatoria se abrirá la oportunidad de registro para todas las letras rezagadas.
La dependencia recordó que, en caso de no poder asistir a un módulo, por cualquier motivo, se puede solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar800 639 42 64.

