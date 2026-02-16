Informa FGE sobre autobús abandonado en la Valles–Mante
Descartó la existencia de personas lesionadas o no localizadas
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó sobre avances significativos en las investigaciones relacionadas con los hechos suscitados tras la localización de un autobús en estado de abandono sobre la carretera Ciudad Valles–Mante, durante la noche del domingo 15 de febrero de 2026.
Derivado de este hallazgo, agentes Fiscales, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación (PDI), realizaron las labores de campo correspondientes. Como resultado de las indagatorias, se descartó la existencia de personas lesionadas o no localizadas.
Oportunamente, se inició la carpeta de investigación, de acuerdo a los hechos narrados en el Informe Policial Homologado (IPH) que fue presentado por la Guardia Civil Estatal.
La Fiscalía Potosina, a través de la Delegación Cuarta, mantiene comunicación constante con la empresa propietaria de la unidad, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido y dirigir las acciones penales que correspondan conforme a derecho y según sea el caso.
