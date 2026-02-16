Inician proceso para Ley de Economía Circular

El Congreso del Estado de San Luis Potosí inició el proceso para construir la Ley Estatal de Economía Circular, con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en busca de homologar la legislación local con la reciente norma federal y sentar las bases de un nuevo modelo de gestión de residuos.

Durante rueda de prensa, el director general de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la dependencia federal, Publio Rivera Rivas, destacó que la Ley General de Economía Circular —publicada en enero pasado— forma parte de los compromisos ambientales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro de la estrategia de "República Basura Cero".

Explicó que el nuevo marco jurídico busca establecer un Sistema Nacional de Economía Circular que integre a federación, estados, municipios y sectores productivos, con el objetivo de transformar la forma en que se producen bienes y se gestionan los desechos.

"La economía circular implica un modelo distinto de manejo de residuos para que dejen de ser un problema ambiental y se conviertan en una fuente de productividad", señaló.

Detalló que la iniciativa pretende evitar que los residuos terminen como contaminación en suelos y subsuelos, promoviendo su reutilización, reciclaje o aprovechamiento energético, así como el diseño de productos con componentes reutilizables desde su origen.

Por su parte, el diputado de Morena Emilio Rosas Montiel afirmó que el Poder Legislativo potosino busca convertirse en el primer estado del país en armonizar su legislación local antes del plazo establecido, el 18 de junio próximo.

Indicó que la actual legislatura ha impulsado diversas reformas en materia ambiental, entre ellas la incorporación del desarrollo sostenible en la Constitución estatal, la promoción de la electromovilidad en el transporte público y el reconocimiento de la economía regenerativa en la Ley de Desarrollo Económico.

"El objetivo es establecer un nuevo modelo donde los productos, desde su diseño hasta su disposición final, vuelvan a entrar en un ciclo de vida útil, generando empleos y empresas sostenibles", subrayó.

Rosas Montiel reconoció además que San Luis Potosí carece actualmente de una Ley de Gestión de Residuos homologada, por lo que la ruta planteada consiste primero en aprobar la Ley de Economía Circular y posteriormente la normativa específica en materia de residuos.

Señaló que en la capital potosina se generan alrededor de mil toneladas de basura diariamente, actividad que representa una fuente de ingresos para numerosas familias dedicadas a la recolección y reciclaje, quienes —dijo— deberán integrarse a esquemas formales dentro del nuevo modelo.

Autoridades federales añadieron que la ley contempla incentivos fiscales para impulsar la transición, así como la creación de polos de desarrollo especializados en economía circular y programas nacionales coordinados entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se prevé la transformación progresiva de los tiraderos a cielo abierto y la incorporación de los recicladores de base —conocidos comúnmente como pepenadores— a empleos formales vinculados a la gestión integral de residuos.

El funcionario federal subrayó que, antes de aplicar sanciones, la estrategia prioriza estímulos económicos y facilidades administrativas para municipios y empresas que adopten el nuevo esquema, incluyendo exenciones fiscales en maquinaria, tecnología y capacitación.

Finalmente, se informó que tras las actividades en el Congreso, las autoridades participarían en un foro con organismos empresariales y académicos para discutir la implementación de la economía circular en San Luis Potosí hacia 2026.