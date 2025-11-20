logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre

Banco Bienestar deposita a beneficiarias con apellidos iniciados en L, M, N, Ñ, O, P y Q

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 12:22 p.m.
A
Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre

A solo un día de que terminen los pagos que el Gobierno de México brinda a millones de mujeres adultas de 60 a 64 años con el apoyo económico "Pensión Mujeres Bienestar", te contamos qué letras reciben su pago hoy.

Por medio de la plataforma X, la cuenta del Banco Bienestar anunció las letras del primer apellido que recibirán el pago este jueves.

¿Qué letras reciben pago este 20 de noviembre?

De acuerdo con el calendario correspondiente al pago de los meses de noviembre-diciembre, estas son las letras a las que se les depositará el monto correspondiente este 20 de noviembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

  • L
  • M
  • N
  • Ñ
  • O
  • P
  • Q

Por otro lado, si no quieres retirar por completo tu dinero, puedes hacerlo gradualmente cuando lo desees. Si no lo retiraste en la fecha indicada, este dinero quedará seguro y disponible en tu tarjeta.

Estos son los bancos en los que puedes retirar la Pensión Mujeres Bienestar

Es recomendable retirar cualquier del Gobierno en el Banco Bienestar ya que no cobra comisión extra. También existen otras sucursales bancarias con un importe extra donde podrás cobrarlo.

Banco del Bajío.

Citibanamex.

Banorte.

Afirme.

BBVA.

NU.

HSBC.

Inbursa.

Santander.

Scotiabank.

Banco Azteca.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre
Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre

SLP

El Universal

Banco Bienestar deposita a beneficiarias con apellidos iniciados en L, M, N, Ñ, O, P y Q

Periodista revive pesquisa que derribó a Javier Duarte
Periodista revive pesquisa que derribó a Javier Duarte

Periodista revive pesquisa que derribó a Javier Duarte

SLP

El Universal

Víctor Hugo Arteaga ve poco probable la liberación del exgobernador

Detienen a autor del asesinato del alcalde Carlos Manzo
Detienen a autor del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Detienen a autor del asesinato del alcalde Carlos Manzo

SLP

El Universal

"El Licenciado" planeó la ejecución y rutas de escape bajo órdenes de "R1", ligado al CJNG

Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre
Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre

Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre

SLP

El Universal

Zócalo, Allende, Pino Suárez, Hidalgo, Garibaldi y Revolución permanecerán cerradas hasta nuevo aviso