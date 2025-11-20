Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre
Banco Bienestar deposita a beneficiarias con apellidos iniciados en L, M, N, Ñ, O, P y Q
A solo un día de que terminen los pagos que el Gobierno de México brinda a millones de mujeres adultas de 60 a 64 años con el apoyo económico "Pensión Mujeres Bienestar", te contamos qué letras reciben su pago hoy.
Por medio de la plataforma X, la cuenta del Banco Bienestar anunció las letras del primer apellido que recibirán el pago este jueves.
¿Qué letras reciben pago este 20 de noviembre?
De acuerdo con el calendario correspondiente al pago de los meses de noviembre-diciembre, estas son las letras a las que se les depositará el monto correspondiente este 20 de noviembre.
- L
- M
- N
- Ñ
- O
- P
- Q
Por otro lado, si no quieres retirar por completo tu dinero, puedes hacerlo gradualmente cuando lo desees. Si no lo retiraste en la fecha indicada, este dinero quedará seguro y disponible en tu tarjeta.
Estos son los bancos en los que puedes retirar la Pensión Mujeres Bienestar
Es recomendable retirar cualquier del Gobierno en el Banco Bienestar ya que no cobra comisión extra. También existen otras sucursales bancarias con un importe extra donde podrás cobrarlo.
Banco del Bajío.
Citibanamex.
Banorte.
Afirme.
BBVA.
NU.
HSBC.
Inbursa.
Santander.
Scotiabank.
Banco Azteca.
