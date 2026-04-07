Pensión por viudez ISSSTE ahora accesible para empleados activos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- La

de la Nación (SCJN) declaró este martes inconstitucional una disposición del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del ISSSTE que impedía a los trabajadores recibir

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o concubinato si continuaban en activo.Lo anterior, luego de que elni derogó una reforma a dicha ley aprobada en 2009, en un plazo de 90 días, pese a que había sido declarada inconstitucional por la extinta Segunda Sala desde 2022.Por, losque la modificación al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio es inconstitucional, porque limitaba dicha pensión a los trabajadores que continuaban laborando."Lade inconstitucionalidad es fundada, pues el Poderni derogó dentro del plazo de noventa días naturales la porción normativa que nos ocupa, además, se considera que la porción normativa es inconstitucional, pues en ella se prevé que la percepción de unao concubinato es compatible con el desempeño de un, que no implica la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se estima violatorio del derecho de seguridad social", señaló elEl ministro afirmó que lao concubinato y losno son antagónicos ni excluyentes entre sí."Tales derechos tienen orígenes diferentes, pues lao concubinato surge de la muerte por causas ajenas al servicio de la persona trabajadora en activo, o bien, de la persona pensionada. Mientras que elque implica la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deviene de unaentre la persona trabajadora y el Estado patrón"."Además, se trata de derechos con, pues lao concubinato busca proteger a la persona pareja supérstite del de cujus a efecto de irrogar bienestar y tranquilidad ante su muerte. Por su parte, elreditúa en beneficio de la persona trabajadora a través de un salario", expuso.Indicó que el financiamiento de cada derecho es diverso, ya que lao concubinato se va gestando durante la vida de la persona trabajadora con las aportaciones que hace por determinado número de años de"En cambio, el recibimiento de un salario por el empleo desempeñado y la inscripción aldely Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una contraprestación recibida por el trabajo que se desempeña para el gobierno", apuntó Espinosa Betanzo.