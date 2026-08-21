Persiguen y matan a deportistas en Irapuato
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IRAPUATO, Gto..- Cuatro deportistas fueron perseguidos y asesinados por grupos armados cuando terminaron de jugar en el campo de futbol ubicado en la comunidad Ejido de Malvas, en el municipio de Irapuato, Guanajuato; en la agresión otros tres jóvenes resultaron heridos de gravedad.
La masacre ocurrió alrededor de las 21:15 horas del miércoles, después de que las víctimas abordaron sus motocicletas rumbo a sus viviendas, una vez que terminaron de jugar un partido de futbol amateur.
Grupos armados los atacaron en dos puntos, el primero en la calle principal de la comuna. En este lugar tres hombres fallecieron y uno fue herido.
En el segundo ataque, en el mismo poblado, otra persona fue alcanzada por hombres armados que le quitaron la vida.
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El cuerpo quedó tirado en la carretera Querétaro-Irapuato, a la altura del puente vehicular de Malvas. En este sitio dos jóvenes más fueron heridos, informó la FGE.
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