logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PETA Latino nombra a Sheinbaum su persona del año

La organización PETA Latino distingue a Claudia Sheinbaum por su compromiso con la protección animal

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 04:09 p.m.
A
PETA Latino nombra a Sheinbaum su persona del año

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La organización PETA Latino nombró a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como su persona del año, y le reconocieron su trabajo en favor de los animales.

"La reconocemos y agradecemos por prohibir el maltrato animal en la Constitución, respaldar el fin de la crueldad en las corridas de toros y promover la Ley Mincho, que protege a los delfines explotados en cautiverio", dijo PETA Latino.

Aseguró que gracias al compromiso de la Presidenta, "México avanza hacia un futuro más compasivo y ético para todos los animales".

Ante casos de maltrato animal, como el de un agente de la Fiscalía del Estado de México que asesinó a tiros a un perro, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó en junio estas conductas y las calificó como "indignantes", además que destacó la Ley de Protección Animal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Estamos en contra de cualquier violencia, de cualquier tipo, pero particularmente el maltrato animal es el reflejo de lo que después, incluso, podría aumentar en términos de la violencia", expresó.

Aseguró que se avanzaba en la Ley de Protección Animal: "Recuerden que ya pasó en la Constitución, ya está en la Constitución la protección de los animales, se está trabajando en la Ley".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PETA Latino nombra a Sheinbaum su persona del año
PETA Latino nombra a Sheinbaum su persona del año

PETA Latino nombra a Sheinbaum su persona del año

SLP

El Universal

La organización PETA Latino distingue a Claudia Sheinbaum por su compromiso con la protección animal

Inversiones mineras en riesgo tras reforma legal
Inversiones mineras en riesgo tras reforma legal

Inversiones mineras en riesgo tras reforma legal

SLP

El Universal

La falta de consulta al sector minero en la reforma legal podría impactar significativamente en las operaciones mineras.

Hugo Aguilar afirma transformación en la Suprema Corte de Justicia de México
Hugo Aguilar afirma transformación en la Suprema Corte de Justicia de México

Hugo Aguilar afirma transformación en la Suprema Corte de Justicia de México

SLP

El Universal

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, presenta un informe destacando la renovación y cercanía del tribunal con la ciudadanía.

Compra Adán Augusto miles de libros de AMLO
Compra Adán Augusto miles de libros de AMLO

Compra Adán Augusto miles de libros de AMLO

SLP

El Universal

El senador reveló que aún no ha pagado a la empresa editora del libro "Grandeza"