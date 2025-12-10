PETA Latino nombra a Sheinbaum su persona del año

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La organización PETA Latino nombró a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como su persona del año, y le reconocieron su trabajo en favor de los animales.

"La reconocemos y agradecemos por prohibir el maltrato animal en la Constitución, respaldar el fin de la crueldad en las corridas de toros y promover la Ley Mincho, que protege a los delfines explotados en cautiverio", dijo PETA Latino.

Aseguró que gracias al compromiso de la Presidenta, "México avanza hacia un futuro más compasivo y ético para todos los animales".

Ante casos de maltrato animal, como el de un agente de la Fiscalía del Estado de México que asesinó a tiros a un perro, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó en junio estas conductas y las calificó como "indignantes", además que destacó la Ley de Protección Animal.

"Estamos en contra de cualquier violencia, de cualquier tipo, pero particularmente el maltrato animal es el reflejo de lo que después, incluso, podría aumentar en términos de la violencia", expresó.

Aseguró que se avanzaba en la Ley de Protección Animal: "Recuerden que ya pasó en la Constitución, ya está en la Constitución la protección de los animales, se está trabajando en la Ley".