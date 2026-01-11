Pez del "fin del mundo" aparece en playa de Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- El pasado 7 de enero de 2026, habitantes y visitantes de Bucerías, Nayarit, se encontraron con un ejemplar de pez del llamado fin del mundo, conocido científicamente como pez remo, varado sin vida en la orilla de la playa.

Su tamaño, forma alargada y apariencia poco común provocaron inquietud entre la población, además de reactivar una antigua creencia que asocia su presencia con la cercanía de desastres naturales.

El ejemplar fue localizado en una zona cercana a restaurantes y áreas concurridas del centro de Bucerías. Debido a su aspecto plateado y su longitud poco habitual, el hallazgo fue rápidamente documentado y reportado a las autoridades locales. El pez no presentaba signos vitales y no representó riesgo alguno para las personas.

De acuerdo con el Smithsonian National Museum of Natural History, los varamientos de peces remo son eventos poco frecuentes, pero posibles en países con costas extensas cercanas a zonas oceánicas profundas, donde estas especies habitan normalmente lejos de la superficie.

El pez remo (Regalecus glesne) es considerado el pez óseo más largo del mundo, con registros que superan los ocho metros de longitud. Pertenece a la familia Regalecidae y habita normalmente a profundidades que oscilan entre los 200 y los mil metros, lejos de la costa y de la observación humana.

Según el Smithsonian National Museum of Natural History, su cuerpo alargado y comprimido lateralmente, así como su aleta dorsal rojiza, lo convierten en una de las especies marinas más llamativas y menos estudiadas.

El apodo de pez del fin del mundo no tiene origen científico, sino cultural. En diversas regiones de Asia, particularmente en Japón, se le ha asociado históricamente con terremotos y tsunamis.

De acuerdo con el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), esta creencia surge de la coincidencia temporal entre algunos avistamientos y eventos sísmicos, aunque no existe evidencia que demuestre una relación causal. La rareza del pez y su aparición esporádica refuerzan la percepción de que se trata de una señal extraordinaria.

Desde la perspectiva científica, la presencia de un pez remo en la superficie suele explicarse por causas ambientales o biológicas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), estos animales pueden llegar a la costa debido a enfermedades, lesiones internas, desorientación, cambios abruptos en la temperatura del agua o alteraciones en las corrientes marinas. En muchos casos, el pez ya se encuentra debilitado o muerto antes de ser arrastrado por las olas.

Investigaciones citadas por el NOAA subrayan que no hay correlación comprobada entre la aparición de peces remo y la ocurrencia de terremotos o tsunamis. La ciencia moderna coincide en que se trata de coincidencias y de la tendencia humana a buscar patrones en eventos poco comunes. No obstante, el peso de las leyendas continúa influyendo en la percepción colectiva.

Especialistas señalan que estos hallazgos deben asumirse como una oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos. El cambio climático, la contaminación y la alteración de hábitats profundos pueden incrementar la frecuencia con la que especies de aguas abisales llegan a zonas costeras. Ante situaciones similares, las autoridades recomiendan no manipular a los animales y avisar a instancias ambientales para su adecuado manejo.