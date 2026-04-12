Pide protocolos de prevención claros en Ley contra Feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- La

expresó su amplio reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, por haber alcanzado un

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para dotar al Congreso de la facultad de expedir una Ley General en materia de feminicidio, cuyo contenido -dijo- deberá definir claramente procesos, protocolos de prevención y atención a familiares, además de que prevenga y sancione a funcionarios judiciales que simulan investigaciones para no impactar las cifras de sus estados.Señaló que una ley para combatir el feminicidio debe contemplar, acciones de capacitación para que los funcionarios sepan identificar feminicidios, que tengan sensibilidad con las familias y sobre todo, enfatizó, "necesitamos homologar el delito de feminicidio en todo el país, porque si se sigue clasificando de diferente manera en cada estado, nunca vamos a poder combatir realmente este delito que acaba con la vida de las mujeres".Recordó que el feminicidio es un delito grave, es una situación a la que se le debe poner especial atención "y hoy ya lo hicimos en el Senado, ese es un primer paso, pero todavía falta mucho, en eso estamos de acuerdo, porqueimplica mirar de frente la realidad por desgarradora que sea", enfatizó.Subrayó que se registra una enormeentre las entidades donde una vida puede valer 20 años en un estado y 70 años en otro, lo que no sólo es una, sino una forma deLa senadora del PRI recordó quecomo la ONU y la CEPAL advierten que el fenómeno del feminicidio es estructural: en América Latina al menos 11 mujeres son asesinadas cada día; en México, siete de cada 10 sufren violencia, alertó.Además, destacó que el feminicidio en México se distingue por su, pues a diferencia de los homicidios de hombres, donde predominan las armas de fuego, en el caso de los feminicidios existe un patrón de sometimiento y sufrimiento prolongado, en el quede los casos implican estrangulamiento, quemaduras, ataques, golpes con objetos o armas punzocortantes."Avanzamos en esta facultad constitucional, pero no podemos ignorar lo siguiente: elde la ONU ha advertido que en México estos hechos pueden constituir. Hay más de, decenas de miles de restos sin identificar. Y sí, debemos entender que desaparición y feminicidio son muchas veces parte de la misma cadena de impunidad", concluyó.