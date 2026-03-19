Pío López Obrador reaparece tras cierre de investigación electoral
El Tribunal Electoral determinó que no existen elementos para infracción contra Pío López Obrador.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Tras el cierre de la investigación por parte de laTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso de Pío López Obrador
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y David León, quienes aparecen en videos difundidos el 20 de agosto de 2020 en los que el primero recibe dinero en efectivo, el hermano del expresidente publicó un video para fijar su postura.
Los materiales, dados a conocer por el medio Latinus y difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola, muestran encuentros ocurridos en 2015 en Chiapas, donde David León entrega sobres con dinero a López Obrador.
De acuerdo con lo señalado en su momento, dichos recursos estarían destinados a apoyar actividades relacionadas con el entonces movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
En su mensaje, señaló que el tribunal determinó la inexistencia de elementos para configurar una infracción electoral en su contra.
Pío López Obrador afirmó que es la tercera ocasión en que autoridades federales concluyen que no ha cometido faltas administrativas "y mucho menos" delitos.
Asimismo, sostuvo que peritajes de la fiscalía especializada en delitos electorales evidenciaron que los videos, difundidos por Latinus, presentan alteraciones en edición, continuidad, desfases y subtítulos engañosos, por lo que no fueron considerados como prueba con valor jurídico.
De igual forma, reiteró que los materiales fueron obtenidos de manera ilícita y carecen de certeza y credibilidad.
El hermano del exmandatario también criticó la difusión del caso por parte del periodista Loret de Mola, al señalar que el contenido carece de rigor y valor periodístico. Añadió que su parentesco con el expresidente no justifica su exposición pública ni el daño a su reputación.
Finalmente, insistió en que "no es un hombre corrupto" y que nunca ha cometido faltas ni delitos. Subrayó que la libertad de expresión no debe amparar la mentira, la difamación ni la manipulación con fines de afectar la dignidad de las personas.
"En pocas palabras, esta trama se trató de un vil montaje mediático", concluyó.
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