Pío López Obrador reaparece tras cierre de investigación electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Tras el cierre de la investigación por parte de la

del Poder Judicial de la Federación sobre el caso de

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y David León, quienes aparecen en videos difundidos el 20 de agosto de 2020 en los que el primero recibe dinero en efectivo, el hermano del expresidente publicó un video para fijar su postura.Los, dados a conocer por el medioy difundidos por el periodista, muestran encuentros ocurridos en, donde David León entrega sobres con dinero a López Obrador.De acuerdo con lo señalado en su momento, dichosestarían destinados arelacionadas con el entonces movimiento político encabezado porEn su mensaje, señaló que eldeterminó lapara configurar unaen su contra.afirmó que es laen que autoridades federales concluyen que no ha cometido"y mucho menos" delitos.Asimismo, sostuvo quede laen delitos electorales evidenciaron que los videos, difundidos por, presentan alteraciones en edición, continuidad, desfases y subtítulos engañosos, por lo que no fueron considerados como prueba con valor jurídico.De igual forma, reiteró que losfueron obtenidos de manera ilícita y carecen de certeza y credibilidad.El hermano del exmandatario también criticó la difusión del caso por parte del periodista, al señalar que el contenido carece de rigor y valor periodístico. Añadió que su parentesco con el expresidente no justifica su exposición pública ni el daño a su reputación.Finalmente, insistió en que "no es un hombre corrupto" y que nunca ha cometido faltas ni delitos. Subrayó que lano debe amparar la mentira, lani la manipulación con fines de afectar la dignidad de las personas."En pocas palabras, esta trama se trató de unmediático", concluyó.