Pizarro recuerda sus encuentros con Pável Pardo y el "Chicharito"

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Con 197 anotaciones en 490 partidos en la Bundesliga, Claudio Pizarro es el segundo máximo goleador extranjero en la Primera División de Alemania, logro que consiguió tras su paso por tres clubes: SV Werder Bremen (109 goles), Bayern Múnich (87) y el 1.FC Köln.

Durante su paso por el futbol alemán, el bombardero peruano coincidió en el terreno de juego con jugadores mexicanos, pero al ser preguntado por recuerdos con algunos de ellos, mencionó a dos en específico: Pável Pardo y Javier Hernández.

"Jugué contra Pável Pardo y me acuerdo muy bien de él, a pesar de que jugamos en equipos diferentes había una relación muy cordial. Con Chicharito lo mismo, (es) una persona muy agradable. Recuerdo mucho a los jugadores mexicanos, siempre hemos tenido una muy buena relación", confesó Pizarro a la pregunta expresa de EL UNIVERSAL Deportes.

Respecto a Hernández, el embajador de la Bundesliga compartió que cuando se enfrentaban solían darse tiempo para conversar.

"Jugué contra él varias veces. Era un jugador muy querido en el (Bayer) Leverkusen, siendo latino teníamos una muy buena relación, cuando jugábamos en contra platicábamos mucho."

El presente del Bayern Múnich es fenomenal: son primeros de la Bundesliga con nueve puntos de ventaja y marchan de sublíderes en la Champions League. Los bávaros han mejorado en muchos aspectos respecto a la temporada pasada, algo que no pasa desapercibido por Claudio Pizarro.

"Hasta ahora muy bien. Creo que hay mucha sorpresa para mucha gente por lo que está haciendo el Bayern hasta esta mitad de temporada. Las cosas han salido extraordinario, el equipo está jugando muy bien y Vicent Kompany (DT) está haciendo un trabajo fantástico. Los chicos han podido entender lo que él quiere y están jugando un futbol extraordinario y la gente que va al estadio se divierte mucho viendo a este Bayern."