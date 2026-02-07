Plantea ONU a fiscal situación de periodistas

Ciudad de México.- El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Humberto Henderson, se reunió este viernes con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

En el encuentro, el funcionario de la ONU planteó la importancia de protocolos de investigación en materia de personas defensoras, periodistas, desapariciones, feminicidios y la relevancia de trabajar con las fiscalías estatales.

La fiscal, a través de sus redes sociales, informó que en el encuentro refrendó el compromiso de la FGR con los derechos humanos y establecer mecanismos para trabajar conjuntamente. Acompañaron a la fiscal Claudia Luengas, consejera general de la fiscalía, así como Mariana Díaz, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Cabe recordar que hace apenas unos días, la ONU-Derechos Humanos presentó en Guanajuato el informe Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En dicho informe se señala que en México 376 reporteros, trabajadores de medios y defensores de derechos humanos han sido asesinados, fueron desaparecidos o sufrieron atentados contra su vida durante los últimos 10 años.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, documentó que, de enero de 2016 a diciembre de 2025, fueron asesinados 89 periodistas, ocho trabajadores de medios de comunicación así como 181 defensores de derechos humanos.

Agregó que 14 reporteros, dos trabajadores de medios y 13 defensores, fueron víctimas de intentos de homicidio, reveló. Además, 25 periodistas, un trabajador de medios de información y 43 defensores fueron desaparecidos, puntualizó.

Lamentó que 72 de las víctimas de homicidio o de desaparición tenían medidas de protección. "Eso evidencia la persistencia de retos para cumplir las obligaciones en materia de prevención, protección y acceso a la justicia", recalcó el funcionario de la ONU.