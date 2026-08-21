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Policías evitan que un hombre salte de puente

Por El Universal

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Policías evitan que un hombre salte de puente
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Policías capitalinos rescataron a un hombre que amenazaba con arrojarse de un puente peatonal en la alcaldía Benito Juárez. 

      Uno de ellos se quitó el uniforme y simuló ser transeúnte para poder acercarse y rescatarlo.

      La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que policías atendieron una alerta vía radio por una persona que amenazaba con lanzarse de un puente peatonal en el Viaducto Miguel Alemán y la calle Pestalozzi, colonia Piedad Narvarte.

      Al llegar, vieron a un hombre que tenía atada una soga al cuello con la intención de arrojarse. Los policías intentaron convencerlo de no aventarse, pero no lo lograron hasta que uno aparentó ser transeúnte y así lo rescató. El hombre fue diagnosticado con crisis de ansiedad.

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