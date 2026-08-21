Policías evitan que un hombre salte de puente
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- Policías capitalinos rescataron a un hombre que amenazaba con arrojarse de un puente peatonal en la alcaldía Benito Juárez.
Uno de ellos se quitó el uniforme y simuló ser transeúnte para poder acercarse y rescatarlo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que policías atendieron una alerta vía radio por una persona que amenazaba con lanzarse de un puente peatonal en el Viaducto Miguel Alemán y la calle Pestalozzi, colonia Piedad Narvarte.
Al llegar, vieron a un hombre que tenía atada una soga al cuello con la intención de arrojarse. Los policías intentaron convencerlo de no aventarse, pero no lo lograron hasta que uno aparentó ser transeúnte y así lo rescató. El hombre fue diagnosticado con crisis de ansiedad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Carlos Augusto Jiménez cobró 445 mil pesos en contratos con Morena y SPR
El Universal
Los contratos incluyen servicios como auxiliar en actividades políticas y desarrollo de contenidos para Canal Catorce.
Caravana de 800 migrantes parte de Tapachula hacia Ciudad de México
EFE
La caravana 'Sueño Sin Fronteras' busca llegar primero a Ciudad de México y luego avanzar al norte del país.
Registro obligatorio de celulares con CURP; ¿cuánto tiempo tienes?
El Universal
Usuarios prepago deben registrar su celular con CURP antes de la fecha límite para evitar suspensión del servicio.