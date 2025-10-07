Policías Hospitalizados Tras Marcha del 2 de Octubre
El secretario de Seguridad Ciudadana informa que todos los policías hospitalizados evolucionan de manera satisfactoria tras la marcha del 2 de octubre.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Dos de los cinco policías que continúan hospitalizados tras resultar lesionados durante la marcha del 2 de octubre, requerirán de mayores cuidados, mientras que dos de ellos podrían ser dados de alta en las próximas horas, dio a conocer Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana.
En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el jefe de la Policía indicó que algunos de los elementos que están recibiendo atención médica presentan quemaduras. No obstante, aseguró que todos han evolucionado de manera satisfactoria.
"Se prevé que en los próximos días podamos tener la noticia de alta también. Eso, desde luego, dependerá de la evolución. Y como saben, las quemaduras son temas que requieren una atención especializada; cierto nivel de aislamiento en su tratamiento y son dos de ellos quienes tendrían necesidad de mayores cuidados", precisó.
El secretario aseguró que todos los elementos están recibiendo atención médica de muy alta calidad, además de que sus familiares tienen acompañamiento de distintas áreas de la dependencia, como son psicología, asesoría, entre otras.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Policías Hospitalizados Tras Marcha del 2 de Octubre
El Universal
El secretario de Seguridad Ciudadana informa que todos los policías hospitalizados evolucionan de manera satisfactoria tras la marcha del 2 de octubre.
Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul
El Universal
Cancillería mexicana agradece a Turquía por colaborar en tránsito seguro de mexicanos detenidos en Israel
Fiscal Bertha Alcalde anunciará avances de investigación de explosión de pipa
El Universal
Transparencia y objetividad en resultados de investigación de pipa en Puente de la Concordia