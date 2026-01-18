Por iniciar unificación del sistema de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de salud, además de que "ahora estamos dando muchos recursos".

Durante la inauguración del Hospital General Regional No. 25 General Ignacio Zaragoza del IMSS, en la alcaldía Iztapalapa, Sheinbaum Pardo anunció que la credencialización para la unificación del sistema de salud dará inicio entre febrero y marzo próximos.

"Este año, entre la mitad de febrero y marzo, vamos a iniciar un proceso de credencialización. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud, van a saber a qué clínica le corresponde o a qué centro de salud, a qué hospital.

"Con esa credencial van a tener su expediente médico, de tal manera que, aunque estén aquí en el Zaragoza, o si van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente (...)", explicó al destacar el sistema de salud universal con IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de aceptar que "poco a poquito" se avanza en el cumplimiento de los medicamentos, la Titular del Ejecutivo federal reconoció a los "extraordinarios" ingenieros militares por ayudar en la construcción del Hospital General Regional No. 25.

"Costó mucho trabajo hacer el hospital, no fue porque no se quisiera, sino que es muy difícil construir aquí en Iztapalapa, ustedes lo saben. Es un suelo complicado, y luego primero había que demoler y la demolición no era fácil (...).

Reconoció que, en 12 años, desde el sexenio pasado, se han hecho muchas acciones en materia de salud, y destacó la construcción de nuevos centros de salud.