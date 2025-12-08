logo pulso
Presentan denuncia contra Cabeza De Vaca por presunto huachicoleo fiscal

Legisladores presentan denuncia por presunta participación de Cabeza De Vaca en huachicoleo fiscal

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 03:09 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en el delito de "Huachicoleo Fiscal".

Entrevistados, al finalizar la entrega de la denuncia, los legisladores dieron detalles de la nueva acusación contra el exmandatario tamaulipeco.

"Estamos enterados que dejaban pasar a los ferrotanques con presunto huachicol. Hace algunos meses, Ismael García, hermano del exgobernador, dijo que en las carreteras de Tamaulipas, desde hace muchos años circulaban cientos de ferrotanques con huachicol ¿y por qué no los detuvieron? Pues bueno, la información que tenemos es que no suena lógico, suena metálico, y por eso venimos a que la Fiscalía abra las investigaciones correspondientes y se llegue hasta las últimas consecuencias", declaró Prieto Herrera.

En compañía de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez, los diputados afirmaron que Cabeza de Vaca tiene vínculos con los criminales que cometen el Huachicol fiscal en esa entidad.

Aseguraron que Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos y desde allá busca defenderse y evadir la justicia.

"Sabemos que se esconde entre Mcallen y Houston, porque sube fotos de personas que han ido a verlo, de su mismo partido porque son encubridores, y lo que nosotros le exigimos a la Fiscalía es que ya se solicite la extradición", detalló Gutiérrez Luna.

Tras la presentación de la querella, los diputados acudieron a la Suprema Corte de la Justicia (SCJN) para presentar un documento con 100 mil firmas, a fin de que se analice a la brevedad un amparo de Cabeza de Vaca para evitar detención de la FGR.

SLP

El Universal

Legisladores presentan denuncia por presunta participación de Cabeza De Vaca en huachicoleo fiscal

