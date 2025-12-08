Presentan denuncia contra Cabeza De Vaca por "huachicoleo fiscal"

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en el delito de "Huachicoleo Fiscal".

Entrevistados, al finalizar la entrega de la denuncia, los legisladores dieron detalles de la nueva acusación contra el exmandatario tamaulipeco.

"Estamos enterados que dejaban pasar a los ferrotanques con presunto huachicol. Hace algunos meses, Ismael García, hermano del exgobernador, dijo que en las carreteras de Tamaulipas, desde hace muchos años circulaban cientos de ferrotanques con huachicol ¿y por qué no los detuvieron? Pues bueno, la información que tenemos es que no suena lógico, suena metálico, y por eso venimos a que la Fiscalía abra las investigaciones correspondientes y se llegue hasta las últimas consecuencias", declaró Prieto Herrera.

En compañía de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez, los diputados afirmaron que Cabeza de Vaca tiene vínculos con los criminales que cometen el Huachicol fiscal en esa entidad.

Aseguraron que Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos y desde allá busca defenderse y evadir la justicia.

"Sabemos que se esconde entre Mcallen y Houston, porque sube fotos de personas que han ido a verlo, de su mismo partido porque son encubridores, y lo que nosotros le exigimos a la Fiscalía es que ya se solicite la extradición", detalló Gutiérrez Luna.

Tras la presentación de la querella, los diputados acudieron a la Suprema Corte de la Justicia (SCJN) para presentar un documento con 100 mil firmas, a fin de que se analice a la brevedad un amparo de Cabeza de Vaca para evitar detención de la FGR.

García Cabeza de Vaca reacciona a denuncia

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rechazó la denuncia de Morena en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.

En conferencia de prensa virtual, el exmandatario estatal afirmó que esta denuncia penal es parte de la persecución política que ha padecido por sus críticas a los gobiernos de Morena.

García Cabeza de Vaca arremetió contra el diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna, a quien acusó de ser vocero de "narcogobiernos".

"Gutierritos, gato protegido, esta persona que pareciera ser que está contratada por los 'narcogobiernos' para ser uno de sus voceros y estar atacando a quienes hoy en día hemos levantado la voz, hemos señalado, los problemas de corrupción, impunidad, malos manejos, pero sobre todo la complicidad que ha tenido el partido de Morena con los grupos criminales.

"Y que por cierto le quiero recordar a ese personaje que, hoy en día, el gobierno de Estados Unidos ha decretado a los grupos de cárteles como narcoterroristas. Y todos aquellos que apoyen, respalden, sean financien o sean voceros de esos narcoterroristas, entre ellos los gobernadores de muchos estados del país emanados de Morena, que es del dominio público que fueron financiados por ellos, pues son también parte de esa estructura criminal".

PAN respalda a García Cabeza de Vaca

Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, reiteró su respaldo total a Cabeza de Vaca, al anunciar su nombramiento como representante de Acción Nacional ante Estados Unidos y Canadá para fortalecer las relaciones del partido con esos países de América del Norte.

"Sí se quiere leer que este nombramiento es una protección, porque creemos en Francisco y porque lo defendemos desde su partido, así para dejarlo clarito: el PAN defiende a los panistas, pues, faltaba más. Y sobre todo, si no existe, como es el caso, una sentencia en donde se diga que alguien ya no es defendible, pues, es que si no, entonces, ¿qué es el artículo 20 constitucional?

"Entonces ya estamos en manos y en boca de todos, de quien sea, como si el régimen no usara su poder para inculpar a muchísimas personas más que les son incómodos. Entonces no gira en torno a esto, pero si se quiere leer como que el PAN defiende y está a un lado de nuestro querido Francisco García Cabeza de Vaca, pues, léase así, no tenemos ningún problema", puntualizó.

Jorge Romero afirmó que el PAN está muy orgulloso del exgobernador de Tamaulipas.

"Estamos hablando de un amigo, de un hermano panista, estamos hablando de quien fuera y es y por siempre será nuestro orgullo como alguien que siendo gobernador, fue un gobernador valiente, un gobernador que se dedicó a trabajar por millones de mujeres y de hombres tamaulipecos, pero que dentro de esa labor también fue defender la libertad federalista, también fue defender los derechos de muchísimas personas y eso le valió la confrontación absoluta y total del régimen en este país.

"Aquí en el PAN estamos muy contentos de decir que lo defendemos y que además hoy hacemos un nombramiento muy importante, es el primero de una serie de nombramientos que habremos de hacer", indicó.