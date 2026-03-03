Presidencia destaca legalidad en uso de Ejército contra el narco

Al ser cuestionada sobre cómo podrían las Fuerzas Armadas tener menos participación en actividades de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que el expresidente panista Felipe Calderón sacó a las calles al Ejército en la "guerra contra el narco", sin que se tuvieran condiciones jurídicas.

Claudia Sheinbaum defiende marco legal para uso de Fuerzas Armadas

"Es legal, eso es lo primero. No estamos haciendo nada fuera de la ley como lo hizo Calderón en su momento. Felipe Calderón sacó al Ejército, a la Marina a la famosa guerra con el narco, y no había las condiciones jurídicas para hacerlo. Ahora sí hay un marco legal para hacerlo", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 3 de marzo en Palacio Nacional.

"Esta idea de militarización no está", agregó.

Guardia Nacional y formación integral

La mandataria federal destacó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al criticar a la extinta Policía Federal y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Calderón, la titular del Ejecutivo federal insistió en que la Guardia Nacional debe ser una institución de mucha consolidación en el largo plazo.

Apuntó que los elementos de la Guardia Nacional tienen una formación integral con valores y con doctrina nacionalista: "No era así antes de la 4T".

Comentó que el Ejército mexicano "es algo especial" y "único en el mundo" porque no viene de las élites.