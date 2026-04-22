logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Intersalesianos de Bachillerato reúnen a jóvenes deportistas de la inspectoría en San Luis Potosí

Fotogalería

Intersalesianos de Bachillerato reúnen a jóvenes deportistas de la inspectoría en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Presunto feminicida de Edith Guadalupe, es vinculado a proceso

La Fiscalía General de Justicia capitalina impidió que la defensa expusiera pruebas en la audiencia

Por El Universal

Abril 22, 2026 04:30 p.m.
A
Presunto feminicida de Edith Guadalupe, es vinculado a proceso

Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús "N", el guardia de seguridad acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

Luego de una audiencia de aproximadamente 4 horas, el juzgador fijó prisión preventiva justificada, por lo que el joven seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

También se dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A la salida de la audiencia, el abogado de Juan Jesús, Julián González, dijo que la defensa no pudo exponer las pruebas, a petición de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Se aportaron las dos periciales, sin embargo, el juez únicamente nos dejó incorporar por medio de lectura toda vez que la Fiscalía se opuso ya que su argumento fue que tuvimos tres días".

LEA TAMBIÉN

Fiscalía CDMX reconstruye feminicidio Edith Guadalupe y detiene vigilante

El caso de Edith Guadalupe revela omisiones iniciales y manipulación de videovigilancia en el inmueble.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presunto feminicida de Edith Guadalupe, es vinculado a proceso
Presunto feminicida de Edith Guadalupe, es vinculado a proceso

Presunto feminicida de Edith Guadalupe, es vinculado a proceso

SLP

El Universal

La Fiscalía General de Justicia capitalina impidió que la defensa expusiera pruebas en la audiencia

Guadalupe Taddei toma protesta a nuevos consejeros electorales del INE
Guadalupe Taddei toma protesta a nuevos consejeros electorales del INE

Guadalupe Taddei toma protesta a nuevos consejeros electorales del INE

SLP

El Universal

Los nuevos consejeros se comprometieron a fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad del INE.

Minimiza el PAN renuncia de alcaldesa de León
Minimiza el PAN renuncia de alcaldesa de León

Minimiza el PAN renuncia de alcaldesa de León

SLP

El Universal

Alejandra Gutiérrez denunció que el partido intenta descarrilar su gobierno municipal

Madres denuncian abuso sexual de profesor en primaria Oaxaca
Madres denuncian abuso sexual de profesor en primaria Oaxaca

Madres denuncian abuso sexual de profesor en primaria Oaxaca

SLP

El Universal

Denuncias señalan que autoridades escolares minimizaron y obstaculizaron la exigencia de justicia.