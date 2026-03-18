PRI abre candidaturas a sociedad civil y suma a Rosario Robles

Luego de que Morena anunció que en junio próximo iniciará su proceso para definir a los "Coordinadores de la Transformación" rumbo a las elecciones de 2027, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó a los "Defensores de México", nueva figura dentro del partido para recorrer el país y "defender el voto y la democracia".

Acompañado de Rosario Robles, el dirigente del PRI anunció que el partido "abrirá las puertas" para que las candidaturas las elecciones de 2027 puedan ser ocupadas por representantes de la sociedad civil, con el objetivo de sacar a Morena del gobierno.

"Hemos emitido una convocatoria, respetando las normas electorales y nuestras leyes, de abrir el partido de par en par. Aquel que quiera defender a México será bienvenido, sea priista o no sea priista. Hoy la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México", expresó en conferencia de prensa.

Según el priista, este proyecto será un espacio amplio para cualquiera que busque defender al país, con una ciudadanía organizada que le haga frente, con unidad, a "un gobierno que divide" como el de la llamada 4T.

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"Rosario Robles es una mujer valiente, es una mujer honesta, íntegra. Estará aquí, para luchar juntos, para defender a México", dijo.

En su mensaje a medios de comunicación, Moreno Cárdenas lanzó un dardo a las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes rechazaron su llamado a unir fuerzas en futuros comicios; "quienes no quieran ir en coalición, que le rindan cuentas a la sociedad", advirtió.

"Morena ha sido un gobierno corrupto, cínico. Ha hecho del gobierno un instrumento para despacharse con cuchara grande, han debilitado las instituciones de seguridad, de salud, de educación, han debilitado los Poderes de la Unión", acusó.

De acuerdo con el dirigente tricolor, el Revolucionario Institucional sobresale por ser un partido sin miedo y sin temor, donde sus integrantes "defienden a las familias mexicanas".

"El PRI representa la experiencia, porque sabemos gobernar. Los priistas hemos reconocido errores del pasado, claro, no somos perfectos. ¿Quiénes son los mejores gobiernos municipales? Los del PRI", aseguró entre aplausos de militantes de su partido.

Entre los "defensores" del PRI en los diferentes estados, se nombró a personalidades como la senadora Karla Toledo, el diputado Christian Castro Bello y el senador Pablo Angulo.

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Antonio "Tony" Meléndez Ortega, Manuel Añorve y Adrián de la Garza también fueron presentados como "defensores del PRI" en sus respectivos estados.

Sobre Rosario Robles, reiteró que es una mujer valiente que aportará mucho al movimiento desde la parte de la sociedad civil.