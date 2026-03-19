PRI, Verde y MC y sus perfiles para la contienda electoral en 2027

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Los partidos

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destaparon a posibles perfiles y comenzaron sus movimientos para elegir a los más aptos para ganar en la contienda electoral del 2027.En dichasse van a renovary entre las figuras de los partidos destacan nombres como, esposa del gobernador de, Samuel García y, esposa del gobernador deA continuación, estos son losy lasque han hecho los partidos estos tres partidos de cara a las-----y sus "corcholatas" para el 2027En entrevista con medios,, coordinador del Verde en el Senado, destapó a varias personalidades para los diferentes estados del país que tendránen el 2027. Entre ellos se encuentran:paray esposa del gobernadorSenadorenpara NayaritSenadoraenAdemás del diputadoen QuerétaroEl diputadoenEl diputadoparaSur, exalcalde dey actual diputado local para el estado de}En el caso de lapara, el exgobernador de Chiapas consideró quees "la" y en caso de que el partido guinda no apoye su participación por el tema de nepotismo, irían solos ypara dicha elección.Tras dar a conocer los nombres, Velasco Coello hizo un llamado al partido depara que en un ejercicio previo, los perfiles se integren a lascon el objetivo de que midan los resultados con los-----MC destapa ay otros 7 perfilesEl dirigente nacional de MC,, destapó el nombre de, esposa del actual gobernador de, Samuel García, para competir en lasdel 2027.Además de la titular de "Amar a", Álvarez Máynez reveló otros siete nombres para abanderar los valores del partido y competir por lade, actualmente naranja.Los perfiles de liderazgo más fuertes y posibles contendientes para elson:El actual senador, hijo del fallecido excandidato presidencialMurrieta, actual la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el estado, actual secretaria de Salud de, secretario general del gobierno estatal, actual secretario de Medio Ambiente, alcalde de Guadalupe,, alcalde de-----Ely los "Como parte de suy en busca de la "", el dirigente delpresentó a 50 "", quienes serán los encargados de recorrer el territoriopara informar cómo está la situación del país y "defender el voto y la democracia".Pese a que aún no son revelados los nombres de sus posibles corcholatas, el líder tricolor también anunció en conferencia de prensa que enpróximo comenzará ladel partido a la, esto, con el objetivo de elegir a las y los abanderados del partido en lasdel 2027.Entre los "" anunciados por Alejandro Moreno destacan el alcalde de Monterrey,, el senadorenDe acuerdo con el priista, este proyecto busca ser un espacio amplio para cualquiera que busque, con unay que le haga frente a la llamadaEn entrevista conpara Grupo Fórmula este jueves 19 de marzo, el líder delpresentó los avances de lay dijo que en los 300 distritos federales ya se tienen más de mil 600 defensoras y"Ayer presentamos a 50para que México avance en lasfederativas, lo haremos en las 32 entidades federativas y ya dimos a conocer y lo vamos a hacer en las entidades federativas: en los 300 distritos federales ya tenemos a más de mil 600 defensoras y defensores, en las mil 800 alcaldías ya tenemos registrados más dey así lo haremos en todos (...) si tu quieres ser defensor de México no necesitas ser militante del", comentó.Como parte de la, ayer también se nombró acomode lapara la Defensa de México, un perfil que "Alito" Moreno defendió diciendo que "es una, honesta" y que ha "".