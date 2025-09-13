Probable exceso de velocidad, primer dictamen de Fiscalía sobre pipa

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- La fiscal general de justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que un primer dictamen se desprende que hubo probable exceso de velocidad por parte del conductor de la pipa de gas que se volteó y ocasionó una explosión en inmediaciones del Puente de La Concordia en Iztapalapa.

En conferencia de prensa que encabeza, la jefa de gobierno, Clara Brugada, la fiscal señaló que la investigación está concentrada con relación a los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños.

"Este accidente se genera por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y el golpe en el pavimento, decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad por parte del conductor", dijo la fiscal.

También refirió que ya compareció la empresa en la investigación, y que cuenta con pólizas de seguro vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, subrayó que se descarta que la incidencia fuera ocasionada por un bache.