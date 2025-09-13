Demandan justicia para Carlos N.

Matehuala.- A través de redes sociales matehualenses demandan justicia par don Carlos N, quien fue detenido por disparar contra una persona, sin embargo, los ciudadanos manifiestan que esto fue en defensa propia, ya que fue brutalmente golpeado por los tipos que ahora lo denuncian.

Mucha gente está compartiendo historias en las que manifiestan que Carlos de 84 años de edad, fue brutalmente golpeado frente a su hija que tiene una discapacidad, por tres hombres mucho más jóvenes que él.

De manera extraoficial se ha mencionado que la situación se derivó a que los tres sujetos se encontraban obstruyendo la totalidad de la banqueta de Bulevar Carlos Lasso, impidiendo en su totalidad que la gente pasara, por lo que tenían que bajar de la banqueta.

Don Carlos iba acompañado con su hija en silla de ruedas y les pidió que se movieran para que pudieran pasar para su casa, sin embargo, los sujetos hicieron caso omiso.

Presuntamente los hombres dijeron que iban a su casa a arreglarlo, y don Carlos tomó esto como una amenaza y para proteger a su hija, empezó el pleito, los hombres lo golpearon brutalmente y solo actuó en defensa propia.

Ciudadanos han manifestado que no es justo lo que le pasó a don Carlos, por defenderse y defender a su hija fue privado de su libertad y se encuentra detenido, por lo que exigen que se le haga justicia y obtenga su libertad, pues es un hombre de la tercera edad y actuó en defensa propia y de su hija con discapacidad.