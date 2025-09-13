Cae el líder de “La Barredora”

Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, identificado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, fue detenido en Paraguay.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que alias “Requena” o “El Abuelo”, fue capturado en una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Marina y SSPC, en colaboración con autoridades paraguayas.

“En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay”, indicó.

Hernán Bermúdez Requena, designado secretario de Seguridad Pública en Tabasco por el exgobernador Adán Augusto López Hernández, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, liberada por un juez en febrero del presente año.

Cabe destacar que el exfuncionario era buscado desde julio pasado en más de 190 países por la Interpol.

“Esta detención es muestra del compromiso de Cero Tolerancia a la Corrupción de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.