Ejecutan y decapitan a dos hombres

Los cuerpos de dos hombres ejecutados y decapitados, fueron encontrados en un terreno de la comunidad de Cerrito del Jaral, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, en el sitio también había un mensaje en cartulina y las autoridades ya investigan sobre los responsables del hecho.

Fue al mediodía de este viernes, cuando a las corporaciones policiales se reportó el hallazgo de los dos cuerpos que estaban tirados en un terreno semi bardeado ubicado en la calles Guanajuato de la referida comunidad.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic acudieron a verificar el reporte y procedieron a acordonar el área como primeros respondientes, en espera del resto de las autoridades.

Se estableció que en una esquina del predio estaban los cuerpos de dos hombres jóvenes, tirados de cúbito dorsal (espalda) y con las manos atadas hacia atrás; además, los autores les cercenaron las cabezas, las cuales dejaron al costado de su respectivo cuerpo y tenían la boca cubierta con cinta gris.

Junto también había un mensaje en cartulina color verde dejado por los supuestos autores de las ejecuciones.

Uno de los ahora occisos vestía pants y sudadera color negro y zapatos de gamuza color café, en tanto que el otro traía tenis rojo con negro, pantalón de mezclilla azul y playera gris.

Asimismo, a unos metros de los cadáveres se encontraba una camioneta tipo pick up, de la marca Ford y de modelo antiguo, a la cual le habían prendido fuego y estaba semi quemada.

Personal de Servicios Periciales se encargó de realizar el levantamiento de los cuerpos, que en calidad de desconocidos fueron trasladados al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes en espera de esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables.