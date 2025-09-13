Acuerdo torpedeadoNo les ayudes, Noroña

Al cañonazo que soltó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al amago de acuerdo entre la UASLP y el gobierno estatal sobre el pago del adeudo, se le sumó un nuevo impacto, lanzado por la secretaría de Finanzas, Ariana García, nada menos que una de las asistentes a la reunión conciliatoria.

Que la funcionaria secundara la negativa de reconocer el adeudo con la Universidad dejó al borde del hundimiento a estas

negociaciones.

Llama la atención la virulencia de la titular de Sefin al referir que hubo insensibilidad y una interpretación equivocada de la UASLP.

Y en su insistencia en que no hay adeudo, llegó a afirmar que el gobierno ha dado un incremento constante a sus partidas. Si la entrevista hubiera durado más, la UASLP le hubiera salido debiendo a Finanzas.

Del otro lado, la posición universitaria no se movió un mílimetro: nos deben, y le agregaron un requisito inamovible: el pago debe ser en metálico.

Aquí surgió un nuevo motivo de la discordia: el pago en especie, en este caso, en obra pública, porque a la exigencia de efectivo, la contrapropuesta gubernamental fue que sólo habría recursos si se aceptaba que fuera en especie.

A pesar de que en ambos lados se esfuerzan en decir que el acuerdo aún navega y va a buen puerto, parece que el hundimiento está a la vista, lo que abre la puerta a la incertidumbre.

A dos días de que se integre el nuevo Poder Judicial del Estado, aún no se resuelve quién sustituirá al defenestrado José Luis Ruiz Contreras.

La responsabilidad corresponderá al Ceepac y de acuerdo a algunas versiones palaciegas, Yanet Hernández Trejo será la beneficiada del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, merced el argumento sugerido por varios magistrados de que primara el principio democrático, es decir, la persona con más cantidad de votos tras del exfiscal.

Con ello, dejarán de lado la norma local de la Ley de Justicia Electoral del estado, que ordena que la suplencia la cubriera la persona del mismo género del que fue destituido que siguiera en la lista. Bajo ese argumento, Juan Paulo Almazán Cue sería juez.

En gobierno estatal, se ve con buenos ojos la llegada de una magistrada. Almazán Cue

está vetadísimo.

No dejó buena impresión en su partido el tormentoso Gerardo Fernández Noroña.

Cuando los morenistas locales se esfuerzan por distanciarse lo más que pueden del Partido Verde, el polémico senador dijo que, de cara al 2027, era necesario un acuerdo entre las dos fuerzas políticas. En la sede de Carranza no ocultaron el disgusto.

Y hablando de aliados, a ver cómo se desarrolla hoy la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Las tensiones en la relación intrapartidista son altas. Está por verse si se filtran a la gira.

