logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Profeco alerta por fraude en carreras de "Mundo Runner"

Se exhorta a los consumidores a no realizar pagos anticipados sin verificar la autenticidad de eventos deportivos

Por Redacción

Enero 12, 2026 03:36 p.m.
A
Profeco alerta por fraude en carreras de "Mundo Runner"

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta preventiva por un presunto fraude relacionado con supuestas carreras deportivas organizadas por el proveedor denominado "Mundo Runner", las cuales se promocionan con temáticas de Star Wars y Merlina en distintas ciudades del país.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad federal, se han detectado cobros por inscripciones a carreras inexistentes, pese a que los eventos son anunciados con fechas próximas y sedes específicas en varias entidades.

Ante esta situación, la Profeco recomendó no confiar en este proveedor y evitar realizar pagos, especialmente mediante transferencias electrónicas, ya que no se cuenta con certeza sobre la realización de las carreras ofertadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia, adscrita a la Secretaría de Economía, exhortó a las personas consumidoras a verificar la autenticidad de los eventos deportivos, desconfiar de promociones sin respaldo oficial y reportar cualquier irregularidad para evitar afectaciones económicas.

LEA TAMBIÉN

Para qué sirven los estudios de calidad de Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor explica la relevancia de sus estudios para los consumidores mexicanos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Profeco alerta por fraude en carreras de "Mundo Runner"
Profeco alerta por fraude en carreras de "Mundo Runner"

Profeco alerta por fraude en carreras de "Mundo Runner"

SLP

Redacción

Se exhorta a los consumidores a no realizar pagos anticipados sin verificar la autenticidad de eventos deportivos

Rescate en Refugio Franciscano fue por maltrato animal: Fiscal
Rescate en Refugio Franciscano fue por maltrato animal: Fiscal

Rescate en Refugio Franciscano fue por maltrato animal: Fiscal

SLP

El Universal

La fiscal Bertha Alcalde Luján explica que el rescate en el Refugio Franciscano fue por maltrato animal, no despojo.

Presentan propuestas para reforma electoral
Presentan propuestas para reforma electoral

Presentan propuestas para reforma electoral

SLP

El Universal

Consejeros del INE buscan mayor estabilidad presupuestaria con propuesta vinculada al PIB

Huelga de enfermeras en NY afecta a hospitales importantes: ¿Qué está en juego?
Huelga de enfermeras en NY afecta a hospitales importantes: ¿Qué está en juego?

Huelga de enfermeras en NY afecta a hospitales importantes: ¿Qué está en juego?

SLP

AP

Negociaciones estancadas y huelga de enfermeras en NY: impacto en hospitales.