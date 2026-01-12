Profeco alerta por fraude en carreras de "Mundo Runner"

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta preventiva por un presunto fraude relacionado con supuestas carreras deportivas organizadas por el proveedor denominado "Mundo Runner", las cuales se promocionan con temáticas de Star Wars y Merlina en distintas ciudades del país.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad federal, se han detectado cobros por inscripciones a carreras inexistentes, pese a que los eventos son anunciados con fechas próximas y sedes específicas en varias entidades.

Ante esta situación, la Profeco recomendó no confiar en este proveedor y evitar realizar pagos, especialmente mediante transferencias electrónicas, ya que no se cuenta con certeza sobre la realización de las carreras ofertadas.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Economía, exhortó a las personas consumidoras a verificar la autenticidad de los eventos deportivos, desconfiar de promociones sin respaldo oficial y reportar cualquier irregularidad para evitar afectaciones económicas.