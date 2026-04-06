Profeco inicia vigilancia a gasolineras por aumento en gasolina
El gobierno federal deja de recibir 5 mil millones semanales por IEPS para apoyar precios de combustibles.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum anunció que la Profeco
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iniciará hoy un operativo de vigilancia a gasolineras para que se respete el precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina magna y 28.28 pesos el diésel, pactado con los concesionarios.
"Le pedí desde ayer a la Profeco, al procurador Iván Escalante, que a partir de hoy estén revisando en todas las gasolineras que, en efecto, no aumente el precio de la gasolina Magna, porque en algunos lugares la están aumentando y no tienen razón los gasolineros para aumentarla, ninguna... Es un apoyo muy importante que se está haciendo a las familias mexicanas, no puede ser que los gasolineros se pasen de lanza, como dice aquí Iván, y estén aumentando el precio cuando se está apoyando", explicó.
Sheinbaum dijo que el gobierno deja de recibir alrededor de 5 mil millones de pesos a la semana por el cobro del IEPS a gasolina y diésel, que es el apoyo que el gobierno federal destina a los gasolineros.
"En una semana, lo que está dejando de percibir el gobierno por impuesto del IEPS son más de 5 mil millones de pesos, entonces, no podemos permitir que los gasolineros se pasen porque esa reducción de 5 mil millones de pesos que ingresa el erario para destinarlo a los programas de bienestar, a todo lo que se requiere en nuestro país, que nos hemos comprometido con el pueblo de México, pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio de la gasolina Magna y del diésel", dijo.
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