Profeco inicia vigilancia a gasolineras por aumento en gasolina

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

anunció que la

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iniciará hoy un operativo de vigilancia a gasolineras para que se respete el precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina magna y 28.28 pesos el diésel, pactado con los concesionarios."Le pedí desde ayer a la, al procurador, que a partir de hoy estén revisando en todas las gasolineras que, en efecto, no aumente el precio de la gasolina Magna, porque en algunos lugares la están aumentando y no tienen razón los gasolineros para aumentarla, ninguna... Es un apoyo muy importante que se está haciendo a las familias mexicanas, no puede ser que los gasolineros se pasen de lanza, como dice aquí Iván, y estén aumentando el precio cuando se está apoyando", explicó.Sheinbaum dijo que elalrededor dede pesos a la semana por el cobro del IEPS a gasolina y diésel, que es el apoyo que el gobierno federal destina a los gasolineros."En una semana, lo que está dejando de percibir el gobierno por impuesto del IEPS son más dede pesos, entonces, no podemos permitir que los gasolineros se pasen porque esa reducción dede pesos que ingresa el erario para destinarlo a los, a todo lo que se requiere en nuestro país, que nos hemos comprometido con el pueblo de México, pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio de la gasolina Magna y del diésel", dijo.