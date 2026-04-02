Profepa rescata dos monos araña en Tepezalá, Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (

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a dos ejemplares deen Tepezalá, Aguascalientes luego de que no se acreditara su legal procedencia.De acuerdo con la Procuraduría, a cargo de, el rescate derivó de unaen la que se alertaba sobre lade los ejemplares en un rancho de la región y en busca de proteger la vida silvestre, se realizó el rescate de los animales.Eles unapor la legislación mexicana debido a su importancia ecológica y a que se encuentra en riesgo de extinción por lo que su comercialización y posesión está prohibida.La especie) se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicanacomo un ejemplar en, cuyo hábitat es amenazado por factores como la destrucción o modificación drástica, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación.Apenas el pasado, lareintegró a su hábitat a unen el estado de Chiapas tras un operativo en el sureste del país donde también fueron rescatados otros 137 animales entre ellos reptiles, tortugas y un venado.En este caso, la Procuraduría informó que el ejemplar delse realizó como parte de unay tras suse procedió a reintegrarlo a su hábitat en la entidad.