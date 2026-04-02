Profepa rescata dos monos araña en Tepezalá, Aguascalientes
Este rescate se suma a acciones recientes de Profepa para reintegrar fauna silvestre a su hábitat natural.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa ) rescató
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a dos ejemplares de mono araña en Tepezalá, Aguascalientes luego de que no se acreditara su legal procedencia.
De acuerdo con la Procuraduría, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, el rescate derivó de una denuncia popular en la que se alertaba sobre la posesión ilegal de los ejemplares en un rancho de la región y en busca de proteger la vida silvestre, se realizó el rescate de los animales.
El mono araña es una especie protegida por la legislación mexicana debido a su importancia ecológica y a que se encuentra en riesgo de extinción por lo que su comercialización y posesión está prohibida.
La especie mono araña (Ateles geoffroyi) se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como un ejemplar en peligro de extinción, cuyo hábitat es amenazado por factores como la destrucción o modificación drástica, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación.
Apenas el pasado 21 de marzo, la Profepa reintegró a su hábitat a un mono araña en el estado de Chiapas tras un operativo en el sureste del país donde también fueron rescatados otros 137 animales entre ellos reptiles, tortugas y un venado.
En este caso, la Procuraduría informó que el ejemplar del mono araña se realizó como parte de una entrega voluntaria y tras su valoración médica se procedió a reintegrarlo a su hábitat en la entidad.
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