Profepa y Conanp coordinan operativo en áreas naturales protegidas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (

) y la Comisión Nacional de

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) coordinaron y llevaron a cabo el primerde inspección y vigilancia en 41(ANP) prioritarias en 29 entidades del país, en el marco del convenio de colaboración que suscribieron para fortalecer la conservación, protección y vigilancia de los ecosistemas y su biodiversidad.A través de un comunicado conjunto, explicaron que, como resultado del operativo, se impusieronen actividades que no contaban con autorización y se llevaban a cabo dentro de las ANP, así como también se asegurarony 36 ejemplares de vida silvestre, entres ellos 33 psitácidos en Tabasco y tres en Oaxaca, y se retiraron 25 estructuras.En ese sentido,, procuradora Federal de Protección al Ambiente, expresó que "laes fundamental para proteger nuestro patrimonio natural. Queremos mandar un mensaje muy claro de que lasson primordiales para toda la sociedad y asumimos su protección y vigilancia con todos los recursos disponibles"."Seguiremos llevando a caboen las ANP y habrápara quienes cometany pongan en riesgo estas zonas y los importantes beneficios que nos brindan", agregó.Por su parte,, titular de la Comisión Nacional de, sostuvo que "lasrepresentan elen México, y su resguardo exige acciones firmes y coordinadas"."Este primery simultáneo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente refleja nuestrode actuar con determinación frente a las actividades que amenazan nuestros ecosistemas, reafirmamos que la protección de la biodiversidad es una tarea permanente y una responsabilidad compartida", añadió."Continuaremos fortaleciendo la vigilancia en territorio y trabajando con otras instituciones para garantizar la permanencia de lay losy sociales que proporcionan las ANP para las presentes y futuras generaciones", expuso.Durante elparticiparonde distintas instancias de los tres órdenes de gobierno y se realizaron: 21, 37 recorridos de vigilancia terrestres y marítimos y 7 filtros de revisión.El operativo también contó con el acompañamiento de elementos de la, la Secretaría de Marina, la, la, fiscalías estatales y corporaciones de seguridad estatales y municipales.Entre las acciones, destacó el desmantelamiento de 18 estructuras que ocupaban ilegalmente la Zona Federal Marítimo Terrestre en el ANP Reserva de la Biosfera "Los Petenes", en Campeche, así como en el Parque Nacional "El Veladero", en Guerrero, se retiraron 7 estructuras, 6 castillos y cercos de alambre de púas y postes, que pretendían constituir un asentamiento humano irregular en el ANP.Además, sepor cambios ilegales de uso de suelo en la Reserva de la Biosfera en Calakmul, Campeche; en la Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca, Chihuahua; en Ríos y Montañas de La Comarca Lagunera y en La Michilía en Durango; en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Puebla; y en Michoacán se aseguraronen escuadría.