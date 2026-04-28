Profesor recibe 43 años de prisión por feminicidio en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., abril 28 (EL UNIVERSAL).- A más de dos años del asesinato de una estudiante identificada como

a manos de un

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, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través de la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas, obtuvo unade 43 años y nueve meses de prisión para el responsable.Los hechos se registraron en, en que, de acuerdo con las investigaciones, la joven llegó al municipio depara continuar sus estudios, por lo que rentó una habitación a quien en ese entonces era profesor de la Universidad Politécnica de Pachuca, identificado con las iniciales J.P.V.H.De esta manera, desde julio de 2022, la joven mantenía unacon su arrendador; situación que el sujeto aprovechó para poder ejercery física en su contra, lo que le causóque derivaron en su muerte.Tras los hechos, el hombre intentó hacer pasar que la víctima había fallecido a consecuencia de una; sin embargo, las investigaciones recabaron los elementos suficientes en su contra. Durante la audiencia, celebrada el 12 de marzo de este año en los juzgados de Apan, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad del imputado, por lo que el tribunal de enjuiciamiento emitió unpor unanimidad.De esta manera, la autoridad judicial impuso una pena de 43 años y nueve meses de prisión por el