Profesor recibe 43 años de prisión por feminicidio en Hidalgo
El caso ocurrió en Tepeapulco, donde la víctima rentaba habitación al agresor.
A
PACHUCA, Hgo., abril 28 (EL UNIVERSAL).- A más de dos años del asesinato de una estudiante identificada comoLilian Escudero a manos de un profesor universitario
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través de la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas, obtuvo una sentencia condenatoria de 43 años y nueve meses de prisión para el responsable.
Los hechos se registraron en enero de 2024, en que, de acuerdo con las investigaciones, la joven llegó al municipio de Tepeapulco para continuar sus estudios, por lo que rentó una habitación a quien en ese entonces era profesor de la Universidad Politécnica de Pachuca, identificado con las iniciales J.P.V.H.
De esta manera, desde julio de 2022, la joven mantenía una relación de confianza con su arrendador; situación que el sujeto aprovechó para poder ejercer violencia sexual y física en su contra, lo que le causó diversas lesiones que derivaron en su muerte.
Tras los hechos, el hombre intentó hacer pasar que la víctima había fallecido a consecuencia de una fuga de gas; sin embargo, las investigaciones recabaron los elementos suficientes en su contra. Durante la audiencia, celebrada el 12 de marzo de este año en los juzgados de Apan, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad del imputado, por lo que el tribunal de enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio por unanimidad.
De esta manera, la autoridad judicial impuso una pena de 43 años y nueve meses de prisión por el delito de feminicidio.
no te pierdas estas noticias
Profesor recibe 43 años de prisión por feminicidio en Hidalgo
SLP
El Universal
El caso ocurrió en Tepeapulco, donde la víctima rentaba habitación al agresor.
Sheinbaum anuncia revisión de contratos del Tren Felipe Ángeles
SLP
El Universal
Se evaluarán contratos actuales del Tren Felipe Ángeles ante posible adquisición de zonas aledañas a estaciones.
Maru Campos desconocía operación de CIA en Chihuahua: Harfuch
SLP
El Universal
Trevilla Trejo señaló que los agentes extranjeros no ingresaron a ninguna instalación militar