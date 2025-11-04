logo pulso
Propuesta para que la viuda de Manzo sea alcaldesa interina en Uruapan

La propuesta de designar a Grecia Quiroz García como alcaldesa interina de Uruapan avanza en el Congreso de Michoacán

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 04:27 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

URUAPAN, Mich. (EL UNIVERSAL).- La propuesta para que Grecia Quiroz García sea presidenta municipal sustituta de Uruapan llegó este martes al Congreso del estado de Michoacán, donde, de aprobarse, deberá rendir ante el pleno cameral en la capital del estado.

Grecia Quiroz asumiría en sustitución de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado sábado 1 de noviembre.

El legislativo de Michoacán convocó para este miércoles una sesión extraordinaria en la cual se abordará un único punto en el que se dará "lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa presidenta municipal sustituto del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por el tiempo que resta para concluir el periodo 2024-2027, elaborado por la comisión de gobernación. Y toma de protesta".

Por la mañana, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, indicó que, el Poder Legislativo, ya había sido enterado de la propuesta, para que Grecia Quiroz, se quede al frente de la alcaldía de ese municipio.

