PVEM cede paso al PAN en la Mesa Directiva de San Lázaro

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que respetará el acuerdo legislativo para que el Partido Acción Nacional (PAN) asuma la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el segundo año de la legislatura, a partir del próximo 1 de septiembre.

En conferencia de prensa, al término de la reunión plenaria del grupo parlamentario del Verde en el Senado, Carlos Alberto Puente, coordinador de la bancada en San Lázaro, explicó que su partido llegó a la Cámara como segunda fuerza política, pero que mediante acuerdos estratégicos con Morena y el Partido del Trabajo, se decidió integrar un bloque mayoritario para garantizar la conducción de la Junta de Coordinación Política durante los primeros tres años.

"Este fue un proceso abierto, y la decisión de algunos diputados de migrar al Grupo Parlamentario de Morena permitió respaldar al gobierno federal y avanzar en sus iniciativas de ley. Nosotros seguimos abiertos a todas y todos, pero no hay intención de modificar esa estrategia", subrayó.

El legislador destacó que, conforme al acuerdo fundacional, al PVEM le corresponderá presidir la Cámara de Diputados en el tercer año de la legislatura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nosotros vamos en el sentido en que lo ha expresado también el coordinador del grupo mayoritario, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Monreal, por respetar la ley y el acuerdo fundacional. Al Partido Verde, al grupo parlamentario, le correspondería el tercer año de la legislatura presidir a la Cámara de los Diputados y es en lo que nosotros estamos y nos mantenemos", explicó.

Con esta postura, el PVEM ratifica el cumplimiento de compromisos y asegura que se garantiza la estabilidad y la pluralidad en la conducción del Poder Legislativo.