logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Que cada legislador decida sobre la reforma electoral", reitera Sheinbaum

Sheinbaum señaló que cumplió con la propuesta y que ahora depende de los diputados ejercer su voto.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 09:22 a.m.
A
Claudia Sheinbaum / El Universal

Claudia Sheinbaum / El Universal

Al manifestar "que cada quien decida", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó hacer un último llamado al Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a que reconsideren su voto y apoyen su propuesta de reforma electoral.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que ella cumplió con enviar esta propuesta de reforma electoral, en la cual, indicó, la gran mayoría del pueblo mexicano está de acuerdo con ésta.

"Ayer el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no tienen los votos suficientes por el PT y el Verde, ¿le haría un último llamado a estas bancadas a que atiendan el llamado de su legislación?, se le preguntó.

"No, que cada quien decida. Yo como le dije, yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta más de 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional se han elegido directamente por la gente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Más del 80% está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié. Yo cumplí, ya depende de los diputados, pues cómo van a ejercer su voto", respondió.

LEA TAMBIÉN

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva dialogan sobre cooperación bilateral

La llamada se da tras invitación de Lula para una visita oficial de Sheinbaum a Brasil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trevilla detalla captura y muerte de El Mencho en Tapalpa
Trevilla detalla captura y muerte de El Mencho en Tapalpa

Trevilla detalla captura y muerte de "El Mencho" en Tapalpa

SLP

SinEmbargo.mx

El objetivo era detenerlo "pero era poco probable se entregara", señaló

Que cada legislador decida sobre la reforma electoral, reitera Sheinbaum
Que cada legislador decida sobre la reforma electoral, reitera Sheinbaum

"Que cada legislador decida sobre la reforma electoral", reitera Sheinbaum

SLP

El Universal

Sheinbaum señaló que cumplió con la propuesta y que ahora depende de los diputados ejercer su voto.

Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en CDMX
Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en CDMX

Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en CDMX

SLP

El Universal

Son tres trabajadores localizados sin vida en total

Sinaloa registra 14 feminicidios en lo que va del año
Sinaloa registra 14 feminicidios en lo que va del año

Sinaloa registra 14 feminicidios en lo que va del año

SLP

El Universal

Fiscalía informa que el presunto asesino de la activista buscadora Rubí Patricia ya fue vinculado a proceso