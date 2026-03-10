"Que cada legislador decida sobre la reforma electoral", reitera Sheinbaum
Sheinbaum señaló que cumplió con la propuesta y que ahora depende de los diputados ejercer su voto.
Al manifestar "que cada quien decida", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó hacer un último llamado al Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a que reconsideren su voto y apoyen su propuesta de reforma electoral.
A pregunta expresa en conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que ella cumplió con enviar esta propuesta de reforma electoral, en la cual, indicó, la gran mayoría del pueblo mexicano está de acuerdo con ésta.
"Ayer el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no tienen los votos suficientes por el PT y el Verde, ¿le haría un último llamado a estas bancadas a que atiendan el llamado de su legislación?, se le preguntó.
"No, que cada quien decida. Yo como le dije, yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta más de 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional se han elegido directamente por la gente.
"Más del 80% está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié. Yo cumplí, ya depende de los diputados, pues cómo van a ejercer su voto", respondió.
