logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Que no haya excesos", pide Sheinbaum a funcionarios

Sheinbaum solicita a los representantes gubernamentales evitar excesos y mal uso de recursos en la Fitur.

Por El Universal

Enero 15, 2026 02:32 p.m.
A
Que no haya excesos, pide Sheinbaum a funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Ante la próxima realización de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, en la que México es el país invitado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó a funcionarios y gobernadores que no tengan "excesos" para no afectar la imagen.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también pidió no llevar grandes comitivas ni hacer uso indebido de los recursos públicos.

"Lo que recomendamos, claro, que cada gobernador tiene su decisión, porque van de todos los partidos, no de uno o de otro, pues es que no lleven grandes comitivas, que no utilice recursos públicos para estos viajes [...].

"Que no haya excesos, esa fue la recomendación, se va a cumplir, la mayoría de los gobernadores o gobernadoras lo van a hacer bien", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Refirió que el objetivo de la participación de México en la Fitur es traer más turismo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo
Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo

Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo

SLP

SinEmbargo.mx

Fue vinculado a proceso por presuntamente dar la agenda de actividades del alcalde de Uruapan a cambio de droga

Que no haya excesos, pide Sheinbaum a funcionarios
Que no haya excesos, pide Sheinbaum a funcionarios

"Que no haya excesos", pide Sheinbaum a funcionarios

SLP

El Universal

Sheinbaum solicita a los representantes gubernamentales evitar excesos y mal uso de recursos en la Fitur.

Frente frío 28 provoca ambiente gélido en México
Frente frío 28 provoca ambiente gélido en México

Frente frío 28 provoca ambiente gélido en México

SLP

El Universal

Protección Civil llama a reforzar medidas de autocuidado ante los efectos del frente frío 28 en diversas regiones de México.

Sheinbaum rechaza que México vaya hacia un régimen
Sheinbaum rechaza que México vaya hacia un régimen

Sheinbaum rechaza que México vaya hacia un régimen

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo desmiente acusaciones de rumbo autoritario en México y defiende la democracia.