logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Queda en libertad secretaria de Carlos Manzo tras declarar ante MP

Yesenia Méndez colocó un mensaje en una red social

Por El Universal

Enero 10, 2026 12:53 p.m.
A
Queda en libertad secretaria de Carlos Manzo tras declarar ante MP

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manzo, fue puesta en libertad, tras declarar ante el Ministerio Público local sobre el caso del exalcalde de Uruapan, que cumplió dos meses.

La mujer, actual secretaria particular de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, colocó un mensaje en una red social en el que señaló: "Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia".

Fuentes judiciales confirmaron que Méndez Rodríguez quedó en libertad anoche, luego de ser requerida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán para declarar sobre el asunto.

Pese a que no contaba con orden de aprehensión, autoridades federales la reportaron como detenida en el Registro Nacional de Detenciones, donde se informó el lugar y hora de su supuesta captura, así como la autoridad en la que estaba a disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe destacar que, pese a no contar con mandamiento judicial en su contra, la Fiscal General del Estado de Michoacán nunca aclaró la calidad en la que Yesenia Méndez Rodríguez fue requerida.

Ninguna autoridad tanto estatal como municipal se ha pronunciado al respecto.

Ayer trascendió que la servidora pública de Uruapan fue detenida por supuestamente filtrar información sobre los movimientos del alcalde Carlos Manzo, asesinado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en noviembre del año pasado.

LEA TAMBIÉN

Detienen a secretaria de Grecia Quiroz por caso Carlos Manzo

La secretaria particular también de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue arrestada en Michoacán

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Queda en libertad secretaria de Carlos Manzo tras declarar ante MP
Queda en libertad secretaria de Carlos Manzo tras declarar ante MP

Queda en libertad secretaria de Carlos Manzo tras declarar ante MP

SLP

El Universal

Yesenia Méndez colocó un mensaje en una red social

Alertan por empleados de CFE que operan fraudes
Alertan por empleados de CFE que operan fraudes

Alertan por "empleados" de CFE que operan fraudes

SLP

El Universal

"Gestores" y ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de la compañía energética

Explosión en depa deja 11 lesionados
Explosión en depa deja 11 lesionados

Explosión en depa deja 11 lesionados

SLP

El Universal

El estallido se debió a una fuga y acumulación de gas LP en el tercer nivel

Piden expertos elevar seguridad en México
Piden expertos elevar seguridad en México

Piden expertos elevar seguridad en México

SLP

El Universal

Advierten del riesgo potencial de un atentado terrorista en EU y nuestro país durante el Mundial