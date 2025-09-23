¿Quién era Mauricio Fernández Garza?

MONTERREY, NL. (EL UNIVERSAL).- Mauricio Fernández Garza nació en Monterrey, Nuevo León, el 12 de abril de 1950, y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Purdue, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, donde se graduó en administración industrial en 1970.

Posteriormente se incorporó a la Universidad Autónoma de Nuevo León y se graduó en Administración en el IPADE en 1972.

A lo largo de su vida fue empresario y alcalde del municipio de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones. Su carrera política siempre fue con el PAN.

A nivel empresarial fue consejero de BBVA Bancomer, Grupo Industrial Alfa, Versax, Hylsamex, Sigma Alimentos, Alpek y Pigmentos y Óxidos, así como director de Finanzas y Planeación del Grupo Conductores de Monterrey, director de Casolar, en el Grupo Alfa, presidente y fundador de Dispersiones Múltiples fundador y socio de Internacional Textil Corporation en La Habana, Cuba.

Su primera vez como alcalde fue de 1989-1991, repitió en el periodo de 2009 a 2012, posteriormente de 2015-2018 y finalmente en 2024.

También fue Senador por Nuevo León en el pedido de 1994-2000.

Así mismo, se desempeñó como promotor cultural. Fue consejero del Ballet de Monterrey, del Museo de Historia Mexicana y del Consejo para la Cultura y las Artes del estado de Nuevo León.

El pasado 15 de septiembre solicitó una licencia por 15 días en su cargo como alcalde de San Pedro, por motivos de salud. Se esperaba que al terminar ese periodo solicitara la licencia definitiva.

Tenía programado un homenaje en vida el próximo jueves 25 de septiembre, donde se planeaba acudirían sus empleados, funcionarios, empresarios y el gobernador Samuel García, así como personal consular de Estados Unidos.